«Мы это обсудили»: как супруг актрисы Климовой реагирует на ее пикантные сцены

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 138 0

Муж Маруси Климовой спокойно относится к ее пикантным сценам в кино

«Мы это обсудили»: как супруг актрисы Климовой реагирует на ее пикантные сцены

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистке стало сложно совмещать роли жены и актрисы.

Маруся Климова — востребованная актриса и ей часто приходится сниматься в пикантных сценах. При этом она замужем. Как же человек далекий от мира кино реагирует на пикантные сцены своей жены? Об этом актриса рассказала изданию «Караван историй».

Оказалось, что супруг звезды не из ревнивых и поэтому относится к интимным сценам с пониманием.

«Мы это обсудили. Муж все понимает. У него нет собственнических закидонов и необоснованной ревности. Я же не целуюсь с другим мужчиной в нерабочее время», — рассказала актриса.

Также Климова заявила, что не любит целоваться и обниматься с другими актерами, даже если они симпатичные. При этом ей приходится это делать, ведь она опытная актриса.

Актриса отметила, что никогда не обнажалась полностью для фильма. Во время съемок постельных сцен ее заменяет дублер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Климова высказалась о мужской косметологии.

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