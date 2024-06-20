Полиция задержала знакомую Мэттью Перри, которая может быть причастна к его смерти

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 232 0

Актеру за полторы недели до его кончины делали капельницы, к которым может быть причастна его подруга.

Полиция задержала знакомую Мэттью Перри, которая может быть причастна к его смерти

Фото: www.globallookpress.com / Zach Lipp

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Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

В расследовании загадочной смерти актера из сериала «Друзья» Мэтью Перри спустя полтора года появились новые детали. Полицейские задержали женщину, которая могла быть причастна к кончине знаменитости, рассказал инсайдер журналу In Touch Weekly.

Актер скончался 28 октября прошлого года. Тогда медицинская экспертиза показала, что основными факторами, приведшими к смерти знаменитости, стали утопление, ишемическая болезнь сердца и наличие в организме следов химических веществ. Известно, что на протяжении многих лет артист боролся с пагубными привычками. Препараты он мог использовать, чтобы вылечиться от алкогольной зависимости.

Недавно задержали женщину, знакомую актера. Полиция выяснила, что за полторы недели до смерти знаменитости делали капельницы, к которым может быть причастна его знакомая. Сама же женщина во время допроса заявила, что никакой вины за собой не чувствует.

«Уверяет, что никогда бы не навредила человеку, которого считала другом, даже просто позволив ему вернуться к злоупотреблению наркотиками», — сказал инсайдер изданию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Кортни Кокс до сих пор ощущает присутствие покойного Мэттью Перри.

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