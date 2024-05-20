«Часто навещает»: Кортни Кокс до сих пор ощущает присутствие покойного Мэттью Перри
Кортни Кокс заявила, что ощущает присутствие покойного Мэттью Перри
Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Актеры играли возлюбленных в знаменитом сериале «Друзья».
Американская актриса Кортни Кокс призналась, что иногда ощущает «присутствие» ее покойного коллеги Мэттью Перри, известного по роли в сериале «Друзья». Об этом артистка рассказала в интервью телеканалу CBS.
«Я так благодарна, что у меня была возможность так тесно работать с ним на протяжении многих лет. Он часто навещает меня, если верить в это», — разоткровенничалась актриса.
Кокс также призналась, что иногда даже вступает в диалог с Перри, как с другими своими друзьями и членами семьи, покинувшими этот мир.
Актриса называет Перри одним из самых веселых людей, которых она знала. По ее словам, ему приходилось нелегко из-за его доброты и душевности.
Звезда серила «Друзья» Мэттью Перри скончался осенью прошлого года. Его обнаружили мертвым в собственном доме в Калифорнии. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал прием запрещенного вещества.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мэтт Леблан прервал молчание после смерти Мэттью Перри.
- 14 мар
- Решение Мэттью Перри по 120-миллионному наследству шокировало всех
- 16 янв
- Страсти Беллуччи и память о Перри: как прошла премия «Эмми»
- 11 янв
- Ужасные подробности о Мэттью Перри: вскрылась неприятная правда об актере
- 25 дек
- Утрата года: кто из зарубежных звезд покинул мир в 2023 году
- 18 дек
- «Он мог быть манипулятором»: друг Мэттью Перри рассказал правду о наркозависимости актера
- 14 нояб
- «Друзья навсегда»: как сложилась судьба актеров культового сериала
- 14 нояб
- Мэтт Леблан прервал молчание после смерти Мэттью Перри
- 13 нояб
- Бывшая подруга Мэттью Перри назвала причиной смерти рецидив наркозависимости
- 5 нояб
- Поступил бы так же? В биографии Меттью Перри всплыла интересная деталь
- 3 нояб
- Джакузи и теннис: по американскому ТВ показали кадры из дома Мэттью Перри
Читайте также
40%
0.07 98.78
-0.12
Нашли ошибку?