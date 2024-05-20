«Часто навещает»: Кортни Кокс до сих пор ощущает присутствие покойного Мэттью Перри

Актеры играли возлюбленных в знаменитом сериале «Друзья».

Американская актриса Кортни Кокс призналась, что иногда ощущает «присутствие» ее покойного коллеги Мэттью Перри, известного по роли в сериале «Друзья». Об этом артистка рассказала в интервью телеканалу CBS.

«Я так благодарна, что у меня была возможность так тесно работать с ним на протяжении многих лет. Он часто навещает меня, если верить в это», — разоткровенничалась актриса.

Кокс также призналась, что иногда даже вступает в диалог с Перри, как с другими своими друзьями и членами семьи, покинувшими этот мир.

Актриса называет Перри одним из самых веселых людей, которых она знала. По ее словам, ему приходилось нелегко из-за его доброты и душевности.

Звезда серила «Друзья» Мэттью Перри скончался осенью прошлого года. Его обнаружили мертвым в собственном доме в Калифорнии. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал прием запрещенного вещества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мэтт Леблан прервал молчание после смерти Мэттью Перри.