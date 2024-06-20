От страха кровь стынет в жилах! Самые жуткие фильмы ужасов, снятые в СССР

После просмотра этих картин вы точно не заснете.

Ужасы — один из самых любимых жанров у миллионов киноманов планеты. И хоть эта тематика не была популярной в советское время, в СССР было снято немало хороших картин в этом направлении. Сайт 5-tv.ru собрал подборку леденящих кровь советских ужастиков, которые вам точно нужно увидеть.

«День гнева» (1985)

Кадр из х/ф «День гнева». реж.: Суламбек Мамилов 1985г.

«День гнева» — один из самых пугающих фильмов, снятых в СССР. Он совместил в себе жанры ужасов и фантастики.

Картина рассказывает о том, как в секретном заповеднике из-за неудачных опытов на свет появились звероподобные существа. Они обладали человеческим разумом, но у них не было эмоций и каких-либо норм морали. Из-за этого они несли большую угрозу для всех людей.

Существа начали похищать человеческих детей, они утаскивали их в свои тайные подземные лаборатории. Там они наделяли их своей силой и цинизмом.

По сюжету, расследовать пропажу людей взялся один отважный журналист, помогать ему в нелегком деле стал местный лесник.

«Господин оформитель» (1988)

Кадр из х/ф «Господин оформитель». реж.: Олег Тепцов 1988г.

Эта картина стала первой для режиссера Олега Тепцова. «Господин оформитель» был снят по мотивам рассказа писателя Александра Грина «Серый автомобиль». Картину даже номинировали на премию «Ника».

История разворачивается в Санкт-Петербурге начала XX века. В городе знаменитый художник делает прекрасные восковые фигуры. Для работы он приглашает смертельно больную натурщицу. Главный герой вкладывает всю душу в восковую фигуру и добавляет в него частичку крови девушки.

Через шесть лет он случайно встречает на улице женщину, которая выглядит точь-в-точь, как его произведение. Главный герой пытается доказать, что его кукла ожила и постепенно сходит с ума.

«Письма мертвого человека» (1986)

Кадр из х/ф «Письма мертвого человека». реж.: Константин Лопушанский 1986г.

Картина «Письма мертвого человека» стала первым полным метром режиссера Константина Лопушанского. Фильм разворачивается в постапокалиптическом мире и описывает ужасы ядерной зимы. Работа может похвастаться высоким уровнем реализма.

По сюжету после незапланированного взрыва атомной бомбы на военной базе США погибают почти все жители в окрестностях.

После катастрофы на этих землях остается лишь горстка выживших, которая успела спрятаться в подвалах и бомбоубежищах. Теперь люди обречены на медленную и мучительную смерть. Среди жителей «нового мира» оказались и дети.

Люди в бункерах пытаются как-то начать жить по-новому и им даже удается это сделать. Один из переживших катастрофу, ученый по имени Ларсен, пытается выяснить причину произошедшего, чтобы найти духовную точку опоры. Так он надеется обрести надежду на выживание.

Выживших всегда преследует гнетущая обстановка. Напряжение усиливают сцены страданий больных лучевой болезнью и другие последствия ядерной зимы. Особенно тяжело смотреть на больных детей.

Картина стала актуальной для своего времени. Во-первых, она была снята в период Холодной войны, отражая все ужасы возможного ядерного конфликта. Во-вторых, выход работы совпал с трагедией на Чернобыльской АЭС.

Режиссером картины, а, заодно, и исполнителем главной роли стал Ролан Быков. «Письма мертвого человека» номинировали на множество международных наград.

«Дикая охота короля Стаха» (1979)

Кадр из х/ф «Дикая охота короля Стаха». реж.: Валерий Рубинчик 1979г.

«Дикая охота короля Стаха» снят в готическом стиле и основан на историях белорусского фольклора. Наблюдая за сценами фильме можно почувствовать, как по коже начинают бегать мурашки. Работа удостоилась нескольких призов на международных кинофестивалях.

Действие сюжета разворачивается в конце XIX века в белорусском Полесье. Сюда приезжает фольклорист, мечтающий изучать местные предания. Мужчина становится гостем дворянского поместья. Хозяйка усадьбы рассказывает главному герою историю о всадниках таинственной Дикой охоты, которых возглавлял некий король Стах. Оказалось, что от их рук якобы до сих пор погибают люди в окрестностях, да и за саму владелицу поместья всадники тоже преследуют.

Вообще, миф про Дикую охоту очень популярен в скандинавских и славянских преданиях. Согласно ему, жуткие всадники обычно появляются в небе в преддверии бури и несут несчастье каждому, кто их замечает.

Псы (1989)

Кадр из х/ф «Псы». реж.: Дмитрий Светозаров 1989г.

Фильм режиссера Дмитрия Светозарова поднимает вопрос экологических катастроф, в которых виноваты люди. От картины прямо отдает безысходностью.

Фильм рассказывает про спецотряд охотников, которым обещали хорошую награду за истребление волков на берегу высохшего Аральского моря. Хищники терроризируют местное население.

Только вот к удивлению охотников, никаких волков они на месте не встретили. Зато там были одичавшие и злые собаки. Они хотели уже бросить задание, но сложившиеся обстоятельства не позволили это сделать так просто.

Медвежья свадьба (1925)

Кадр из х/ф «Медвежья свадьба». реж.: Константин Эггерт, Владимир Гардин 1925г.

Действия картины разворачиваются в Литве в первой половине XIX века. Во время охоты в предместьях замка графа Михаила Шемета на его супругу нападает медведь. После этого она сходит с ума, а рожденный ее сын Казимир появляется на свет не совсем здоровым…

Спустя время юный граф начинает испытывать мучительную жажду крови и принимается нападать на местных крестьянок. Жители отказываются закрывать на это глаза.

Картину показывали не только в СССР, но и еще в 25 странах мира. В самом же Советском Союзе в 1929 году кино изъяли из проката как идеологически неприемлемое. Сразу захотелось посмотреть, не правда ли?!

Час оборотня (1990)

Кадр из х/ф «Час оборотня». реж.: Игорь Шевченко 1990г.

Возрастному мужчине, работающим корреспондентом в Одессе, выпал шанс стать главным редактором газеты. Чтобы точно получить заветную должность герой решает обратиться за помощью к партийному организатору. Однако в жизнь журналиста вмешалась неожиданная случайность. Его кусает собака и, как выяснилось, не совсем обычная. После нападения мужчина становится подобием оборотня и каждую ночь превращался в страшного пса. Жертвами охоты главного героя становятся его читатели.

Антагонистом выступает местный милиционер, который к тому же является еще и сыном главного героя. Он должен найти и обезвредить собственного отца.

Кстати, у фильма весьма интересная история. В 1990 году его всего один раз показали в эфире телеканала «Тонис» и то в ночное время. После этого кино считалось утерянным, пока активисты не занялись его поисками.

Картину искали во многих архивах, но обнаружить его удалось у Госфильмфонда. После решения вопросов с авторскими правами кино снова «опубликовали».

Бонус: Вий (1967)

Кадр из х/ф «Вий». реж.: Константин Ершов, Георгий Кропачёв, 1967г.

Этот фильм вы, конечно, видели. Легендарная картина, снятая по мотивам одноименной повести российского писателя Николая Гоголя, не нуждается в представлении. Изначально производством фильма занялись малоизвестные режиссеры Константин Ершов и Георгий Корпачев.

Идея экранизировать произведение Гоголя появилась у директора киностудии Мосфильм Ивана Пырьева. Кстати, малоизвестные киноделы, взявшиеся за проект, были студентами Высших режиссерских курсов Союза кинематографистов СССР. Пырьев предложил этот проект ученикам из-за большой нехватки времени.

Однако их версию картины назвали слишком реалистичной, поэтому позже ее переделал Александр Птушко. Именно он придал столь запоминающийся ужасающий образ Вию и его свите.

Картина оказалась очень популярной — прокатные права даже были приобретены в США, Аргентине, Франции и Финляндии.

Сам Вий — существо из славянской мифологии. Это демон, живущий в преисподней и убивающий своих жертв одним лишь взглядом.