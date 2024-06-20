Благоустройство парков Уфы провели в преддверии празднования 450-летия города

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 43 0

Столица Башкортостана готова делиться опытом в этой сфере на Международном форуме городов стран БРИКС+.

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Брайдов; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Международный форум городов стран БРИКС+ состоится в Казани уже завтра — 21 июня. Ожидается, его участники мероприятия поделятся друг с другом передовым опытом благоустройства городских территорий.

Так, столица Татарстана славится в этом вопросе использованием современных технологий: за благоустройством и происшествиями в столице Татарстана следит искусственный интеллект.

Мэры других городов также стараются не отставать. Например, в преддверии 450-летия основания города в Уфе провели масштабное благоустройство парков. Об этом рассказал 5-tv.ru мэр Ратмир Мавлиев.

«В первую очередь хочется отметить озеро Теплое. Это была заброшенная территория, которой не уделялось должное внимание. Благодаря поддержке главы республики Радия Фаритовича (Хабирова. — Прим. ред.) выделено было соответствующее финансирование — более 600 миллионов рублей, и мы вот эту зону привели в полный порядок», — рассказал градоначальник.

По словам Ратмира Мавлиева, в день 450-летия основания города, 31 августа, состоится обширная программа для жителей и гостей Уфы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на форуме городов БРИКС+ поделятся передовым опытом благоустройства территорий.

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