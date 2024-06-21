Экс-главком НАТО о сотрудничестве России и Вьетнама: «Мы должны наблюдать»

Экс-главком НАТО Ставридис призвал следить за сотрудничеством России и Вьетнама
Фото: www.globallookpress.com /© mod_russia
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С визитом эту страну недавно посетил Владимир Путин. В Китае заявили, что визит показал провалившиеся попытки Запада изолировать Россию.
Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам вызвал опасения у бывшего главкома НАТО в Европе Джеймса Ставридиса. Об этом он рассказал в интервью каналу MSNBC.
По словам Ставридиса, наличие зарубежных партнеров у той или иной страны играет важную роль. Фотографии Путина с президентом Вьетнама То Ламой вызвали у него особые опасения.
«Мы должны также наблюдать за этим флангом», — заявил он.
Двухдневный государственный визит Владимира Путина во Вьетнам начался 19 июня. На повестке был широкий круг вопросов. Они касались стратегического партнерства двух стран. В переговорах принимала участие и представительная делегация из России. Во Вьетнам российский лидер прилетел из КНДР, где также провел дня и пообщался с Ким Чен Ыном.
Азиатское турне: как Вьетнам готовился к встрече Путина
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Китае высказались о поездке Владимира Путина во Вьетнам. По словам профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, после такого визита США должны признать, что попытки изолировать Россию путем давления на другие страны провалились.
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