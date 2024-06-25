Поле из обломков: показаны последствия удара ВСУ по жилому дому в Белгороде

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 5 934 0

После удара дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде был уничтожен фасад здания

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Взрыв украинского беспилотника затронул даже соседнее здание.

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в квартиру многоэтажного жилого дома в районе десятого этажа. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал последствия детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что обломки фасада и самого взорвавшегося дрона разлетелись на несколько метров — даже затронув соседнее жилое здание. Территория вокруг места попадания БПЛА усеяно битым стеклом и элементами обшивки.

Житель соседнего многоквартирного дома отметил, что удар пришелся между 10-15 этажами. Причем у рядом стоящего здания тоже оказались побитые стекла окон. Стоит отметить, что место попадания была огорожена правоохранительными органами.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате массированной атаки ВСУ на Белгород также пострадал один человек.

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