Ответ на фейки: Россия ограничила доступ к ряду СМИ Евросоюза

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Евгения Романова
Евгения Романова 76 0

МИД: Россия вводит ограничения на доступ к ряду СМИ стран Евросоюза

Ответ на фейки: Россия ограничила доступ к ряду СМИ Евросоюза

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Всего в список попало 81 наименование ресурсов.

Российские власти приняли решение ввести с 25 июня ограничения на доступ к вещательным ресурсам ряда СМИ стран Евросоюза (ЕС) и медиаоператоров. Соответствующее заявление МИД России опубликовано на сайте ведомства.

«Вводятся встречные ограничения доступа с территории Российской Федерации к вещательным ресурсам ряда СМИ государств — членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», — говорится в нем.

Отмечается, что такой шаг является ответной мерой на действия Совета Евросоюза, который запретил «любую вещательную активность» трем российским СМИ: РИА Новости, МИЦ «Известия» и «Российской газете».

В ограничительном списке России оказалось 81 именование зарубежных СМИ. Среди них — австрийский медиахолдинг Osterreich, немецкий журнал Der Spiegel и газеты Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские издания El Mundo и El Pais, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, а также телекомпания RAI, нидерландская телерадиокомпания Nos, финские газеты Ilta-Sanomat, Iltalehti и Helsingin Sanomat, французский телеканал LCI, газеты Le Monde, La Croix и Liberation, интернет-издание Euobserver.

В МИД подчеркнули, что Россия неоднократно предупреждала о намерении сделать ответные шаги на политически мотивированные притеснения журналистов и необоснованные запреты российских СМИ в Евросоюзе. Однако Брюссель пошел по пути эскалации, поэтому ответственность за нынешнее развитие событий лежим именно на руководстве ЕС.

Если же европейская сторона снимет ограничения, то и Россия пересмотрит свое решение, уточнили в министерстве.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз утвердил 14-й пакет санкций против России. Рестрикции в том числе наложены на транзит российского сжиженного природного газа. Под санкции подпали также 116 физических и юридических лиц.

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