«Я не чудовище!» — в Великобритании мать зарезала детей, чтобы их не отнял муж

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 71 0

Mirror: в Британии женщина зарезала своих детей, чтобы их не забрал супруг

«Я не чудовище!» — в Великобритании мать зарезала детей, чтобы их не отнял муж

Фото: www.globallookpress.com / © Nikolay Gyngazov

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Женщина заподозрила супруга в неверности и боялась, что он уйдет от нее вместе с сыном и дочерью.

В Великобритании мать зарезала своих детей, чтобы «защитить» их от супруга. Жуткий инцидент описывает Mirror.

По информации издания, женщина сама позвонила правоохранителям и призналась в убийстве 11-летнего сына и семилетней дочери. Приехавшие на место стражи порядка обнаружили бездыханные тела детей. У мальчика насчитали 20 ножевых ранений, а девочку мать просто забила насмерть. Также у нее нашли глубокий порез длиной в 17 сантиметров.

Саму женщину полицейские не застали. Позднее выяснилось, что она в одном халате направилась на автомойку, где находился ее муж, и ударила его ножом в живот.

«Я не чудовище — он собирался забрать их у меня. Я не хотела, чтобы они достались моему мужу», — кричала женщина прибывшим за ней полицейским.

Причиной трагедии, как выяснили следователи, стала ревность: британка заподозрила супруга в неверности и боялась, что он уйдет и заберет у нее детей. Дальнейшую судьбу женщины решит суд присяжных.

Безумная ревность ранее привела к кровавой трагедии в Москве. Здесь 25-летний фитнес-тренер в припадке ярости зарезал нового парня бывшей девушки, а потом принялся избивать и ее.

Девушке чудом удалось выбежать на улицу, где ее заметила полиция. После этого бежать пришлось уже обезумевшему ревнивцу. Скрываясь от правоохранителей, он забежал в магазин и попытался забаррикадироваться там. Полицейским пришлось применить табельное оружие.

В итоге кровавой резни в Москве пострадали четыре человека, в том числе продавщица магазина. По факту происшествия было возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пожилой житель Красноярска зарезал внучку и двухлетнюю правнучку.

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