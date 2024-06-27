Опубликованы кадры эвакуации пострадавших после схода поезда в Коми
Всего пострадали 40 человек. Состояние семерых из них, в том числе одного ребенка медики оценили как тяжелое.
Фото, видео: СК РФ; 5-tv.ru
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Еще девять человек удалось доставить на пожарном поезде на железнодорожную станцию Инты Республики Коми, сообщили в МЧС России.
«Всего перевезено 14 пострадавших. Сотрудники МЧС России транспортируют травмированных в карету скорой помощи», — сказано в сообщении.
Происшествие произошло около 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. По предварительным данным, погибших нет.
Как сообщили в Минздраве, пострадали 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка медики оценили как тяжелое.
В Интинской больнице уже готовы койки для приема пострадавших, все необходимые медикаменты есть в наличии. Также в городе развернули пункты временного размещения, где также можно будет получить медицинскую помощь.
В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полотна в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего в офисном здании во Фрязино мог вспыхнуть пожар.
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