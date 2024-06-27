Опубликованы кадры эвакуации пострадавших после схода поезда в Коми

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 385 0

Всего пострадали 40 человек. Состояние семерых из них, в том числе одного ребенка медики оценили как тяжелое.

Фото, видео: СК РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Крушение поезда в Коми

Еще девять человек удалось доставить на пожарном поезде на железнодорожную станцию Инты Республики Коми, сообщили в МЧС России.

«Всего перевезено 14 пострадавших. Сотрудники МЧС России транспортируют травмированных в карету скорой помощи», — сказано в сообщении.

Происшествие произошло около 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Коми. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. По предварительным данным, погибших нет.

Как сообщили в Минздраве, пострадали 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка медики оценили как тяжелое.

В Интинской больнице уже готовы койки для приема пострадавших, все необходимые медикаменты есть в наличии. Также в городе развернули пункты временного размещения, где также можно будет получить медицинскую помощь.

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полотна в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего в офисном здании во Фрязино мог вспыхнуть пожар.

Тема:
Крушение поезда в Коми
27 июн
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в Новороссийск на специальном составе
27 июн
Трагедия посреди тайги: последняя информация о крушении поезда в Коми
27 июн
«Ненасытный циклон»: синоптик о возможном влиянии погоды на ЧП с поездом в Коми
27 июн
Найдено тело второго пассажира опрокинувшегося поезда в Коми
27 июн
Числившуюся пропавшей без вести после схода поезда в Коми девочку нашли живой
27 июн
Следователи нашли тело мужчины под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми
27 июн
«Ничего не понятно»: женщина разыскивает мужа после схода поезда в Коми
27 июн
Режим ЧС введен в Коми после схода поезда Воркута — Новороссийск
27 июн
Два пассажира пропали после аварии с поездом Воркута — Новороссийск
27 июн
Железнодорожники обнаружили еще один участок с размывом путей в Коми
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака