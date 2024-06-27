На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея из Воронежской области

Эфирная новость 212

Мальчика медленно убивает серьезное заболевание, а спасти его может только дорогостоящая операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

День Добрых дел на Пятом канале, и сегодня наша помощь нужна Андрею из Воронежской области. Пару лет назад он узнал о серьезном заболевании, которое медленно убивает его, но шанс вернуться к нормальной жизни есть! Для этого нужна операция стоимостью 1 миллион 800 тысяч рублей.

Значение имеет любая сумма, отправленная на номер 75-11. А еще можно навести камеру смартфона на QR-код, он будет на экране в течение всего сюжета.

Андрей практически никогда не жалуется на самочувствие. Но мальчик все время под пристальным наблюдением врачей — в любую минуту у него может остановиться сердце.

Андрей родился абсолютно здоровым. О том, что у него больное сердце, мама узнала два года назад. В поликлинику обратились с простудой. Но педиатр услышал шум в сердце. После долгих обследований был поставлен страшный диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия.

При этом заболевании нарушено обычное строение сердца, и может наступить внезапная смерть. Теперь все игры на спортивной площадке под строгим запретом.

Наталья живет в постоянном страхе за жизнь сына. После любых нагрузок мальчик начинает задыхаться, чувствует постоянную усталость. Но, несмотря ни на что, он не унывает и поддерживает маму.

«Сколько мы уже отлежали в больнице, он ни разу не заплакал, не сказал, что у него все плохо. Постоянно — у меня все хорошо, у меня все нормально», — рассказывает Наталья Черных, мама Андрея.

За последние два года больницы стали для Андрея уже вторым домом. Врачи из Воронежа отправили мальчика на лечение в Москву. Специалисты дают хорошие прогнозы, но только в том случае, если сделать операцию. Причем срочно.

«С целью первичной профилактики внезапной смерти ему требуется имплантация кардиовертер-дефибриллятора  — небольшого устройства, которое вставляется соответственно под кожу, в сердце вставляются электроды, и при возникновении нарушения ритма — фибрилляция желудочков, соответственно произойдет разряд, который будет способствовать тому, что ритм восстановится и предотвратится остановка сердца», — объясняет врач кардиологического отделения НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю. Е. Вельтищеваа Юлия Исаева.

Операция стоит 1 800 000 рублей. Таких денег семье из маленького села в Воронежской области взять просто негде. Наталья одна тянет двух детей, работает уборщицей. Отец в воспитании сына не участвует, платит только алименты — 6 000 рублей в месяц.

У нас с вами есть возможность помочь Андрею — пожертвовать деньги на операцию, которая спасет мальчику жизнь и позволит еще долго биться его сердцу.

Чтобы помочь Андрею, отправьте сообщение с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 75-11. В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Андрею, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Спасибо вам большое!

Тема:
День Добрых Дел
21 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Максима
20 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Максима
14 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для двухлетней Любы из Рязани
13 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетней Любы
7 июн
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Егора из Калининграда
6 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» Егора из Калининграда
31 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Софии из Санкт-Петербурга
30 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Софии из Санкт-Петербурга
24 мая
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетней Насти
23 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Насти из Брянской области
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака