Украина сегодня подписала с ЕС соглашение, которое якобы открывает Киеву дорогу в Старый свет. По большому счету, для украинских властей этот документ должен был стать гарантией. Но, во-первых, его подписал нелегитимный президент, а во-вторых если вчитаться в текст, то получается, что в любой момент Европа может расторгнуть это соглашение. Тему продолжит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Такой частоте зарубежных поездок позавидовал бы любой украинец — вот у кого нет проблем с военкоматами.

Президент* Зеленский — само воплощение необратимости европейского курса, правда, исключительно для его личного самолета. Он все тот же Мастер постановки: в оливковой униформе, с густой щетиной. Брюссель встретил своего низкорослого героя с распростертыми объятиями.

«Владимир, вы знаете, что у нас вы как дома», — сказал председатель Евросовета Шарль Мишель, обращаясь к Зеленскому.

Чего по-прежнему не скажешь о перспективах для всей Украины — самим смешно.

«Конечно, мы должны работать над следующими шагами. Хотя вы всегда говорите, что мы слишком спешим», — сказал Зеленский, обращаясь к Мишелю, после чего они оба начали смеяться.

Максимум, что Киев заполучит, — очередное соглашение по безопасности. К подписанию разом склонили все 27 государств. Нейтральные страны уже не знают, куда бежать от всей этой военщины.

«Австрия как нейтральная страна имеет четкие рамочные условия относительно помощи Украине. Помощь от Австрии остается исключительно не военной», — подчеркнул федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Но и остальные члены ЕС практически на нуле — ни денег, ни оружия, ни желания принимать в свои ряды воюющее государство. Хотя говорить об этом будут бесконечно — в этом тоже есть своя выгода.

В то время, как военная помощь Европы становится настолько штучной, что у многих теперь здесь случается приступ истерического смеха. Жозеп Боррель чуть не лопнул от счастья, радуясь отъему замороженных российских активов — хоть что-то.

«В гарантии безопасности входят военная, финансовая и дипломатическая составляющие. А главное — это способ направить деньги от замороженных российских активов. Как же хорошо, что мы можем забрать эти деньги и дать больше военной помощи Украине, обучить их солдат, развить их оборонпром, дать побольше военной поддержки», — заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В действительности от непоколебимой былой поддержки и след простыл.

И вроде бы все та же прежняя антироссийская риторика Брюсселя, которая, правда, теперь все меньше соотносится с реальной поддержкой Киева. Украина как будто бы и правда становится обузой для Запада.

За кулисами саммита — явная усталость от войны. И вот уже сам Зеленский признает — в ВСУ действительно много убитых и раненых. Вероятно, под давлением он заявляет о подготовке второй мирной конференции, которая пройдет в самое ближайшее время.

«Мы должны подготовить этот план и предоставить его в течение нескольких месяцев. У нас мало времени, так как у нас много раненых и погибших на поле боя и среди гражданских. Мы не хотим, чтобы эта война затянулась на годы, поэтому мы хотим подготовить такой план ко второму мирному саммиту», — заявил Владимир Зеленский.

То, что он по-прежнему сам себе запрещает говорить, за него уже озвучили украинские СМИ в самом Брюсселе — Киеву предстоит положить на стол не просто очередной «мирный план», а план переговоров непосредственно с Россией.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.