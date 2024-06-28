На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея из Воронежской области
Мальчика медленно убивает серьезное заболевание, а спасти его может только дорогостоящая операция.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел»! Накануне мы рассказывали историю Андрея из Воронежской области.
Мальчик страдает от тяжелого заболевания, при котором нарушается обычное строение сердца и в любой момент может наступить внезапная смерть.
Ребенок нуждается в операции стоимостью один миллион 800 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 4 миллиона 734 тысячи 661 рубль. Спасибо вам большое.
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