На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея из Воронежской области

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел»! Накануне мы рассказывали историю Андрея из Воронежской области.

Мальчик страдает от тяжелого заболевания, при котором нарушается обычное строение сердца и в любой момент может наступить внезапная смерть.

Ребенок нуждается в операции стоимостью один миллион 800 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 4 миллиона 734 тысячи 661 рубль. Спасибо вам большое.