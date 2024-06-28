«Спотыкается и бормочет» — международная реакция на дебаты Байдена и Трампа

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 71 0

CNN: демократы в панике после выступления Байдена

«Спотыкается и бормочет» — международная реакция на дебаты Байдена и Трампа

Фото: Reuters / Brian Snyder

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Демократы в панике после провального выступления действующего президента США.

Первые телевизионные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом в США закончились паникой в рядах последнего. Об сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники — именно на нем транслировались политические баталии политиков.

«У демократов „агрессивная паника“ после сегодняшнего выступления Байдена», — указали в американском телеканале.

По данным источника CNN, действующий президент Байден не смог вернуть доверие американцев, так как выглядел на фоне речей Трампа крайне невыгодно. Отмечается, что Байден говорил на дебатах очень тихо, редко удачно отвечая на вопросы — это заметили и многие другие издания.

«Байден — тост! Говори прямо сейчас — Байден спотыкается и бормочет в начале дебатов», — пишет издание Politico.

Британская газета The Guardian указала, как Байден во время первых телевизионных дебатов «покачивается и закрывает глаза». Там же подметили, что Трамп при всяком удобном случае набрасывался на своего политического оппонента — на это также обратили внимание журналисты телеканала ABC.

При этом Reuters и Variety написали, что оба политика совершили определенные ошибки. Первое издание указало, что Трамп был «неточен», а Байден «расфокусирован». Во втором же считают, что они оба вели — бессвязные дебаты.

В американском Forbes вообще подметили, как внезапно во время политической борьбы Байден и Трамп перешли ко спору о гандикапе в гольфе.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные противники уже набрали достаточно голосов на предварительных голосованиях, а почти все остальные кандидаты добровольно вышли из гонки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во время дебатов Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в превращении США в страну третьего мира.

Тема:
Выборы президента США 2024
28 июн
«Медленный старт» — вице-президент США признала неудачу Байдена на дебатах
28 июн
«Самый постыдный момент истории»: чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа
28 июн
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом
28 июн
Начало заносить: Джо Байден заикается и оскорбляет Трампа на дебатах
28 июн
«Это позор»: Трамп обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира
26 июн
Ставки на кандидатов: букмекеры предлагают заработать на дебатах Байдена с Трампом
25 июн
Все спланировано: как Байден мог повлиять на освобождение Ассанжа и для чего
23 июн
Подготовка полным ходом: на что идет Байден ради дебатов с Трампом
23 июн
За считанные месяцы: Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
23 июн
«Беспомощный человек»: смогут ли Байдена подготовить к дебатам с Трампом
+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
84.96
-2.85 90.99
-3.12
Шесть знаков зодиака получат шанс кардинально изменить свою жизнь: гороск...

Последние новости

13:22
От табака до автомобилей: Минобороны передали изъятое у нарушителей имущество
13:11
Уехавшая на Украину Мария Максакова* не оплатила долги в России
13:08
Колокольцев потребовал от ООН четкой и взвешенной оценки по обстрелу Севастополя
12:55
Правильное питание: почему сахар полезнее, чем его заменители
12:50
Краснов раскритиковал работу по защите прав обманутых дольщиков
12:40
Волшебный вечер: музыка, без которой нельзя представить «Алые паруса»

Сейчас читают

«Жесткие бои»: Эльман Пашаев раскрыл местоположение Алексея Блиновского
В Петербурге курьер сервиса доставки еды до смерти забил 50-летнего мужчину
Сказка в Петербурге: состоялась генеральная репетиция «Алых парусов»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака