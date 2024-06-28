Демократы в панике после провального выступления действующего президента США.

Первые телевизионные дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом в США закончились паникой в рядах последнего. Об сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники — именно на нем транслировались политические баталии политиков.

«У демократов „агрессивная паника“ после сегодняшнего выступления Байдена», — указали в американском телеканале.

По данным источника CNN, действующий президент Байден не смог вернуть доверие американцев, так как выглядел на фоне речей Трампа крайне невыгодно. Отмечается, что Байден говорил на дебатах очень тихо, редко удачно отвечая на вопросы — это заметили и многие другие издания.

«Байден — тост! Говори прямо сейчас — Байден спотыкается и бормочет в начале дебатов», — пишет издание Politico.

Британская газета The Guardian указала, как Байден во время первых телевизионных дебатов «покачивается и закрывает глаза». Там же подметили, что Трамп при всяком удобном случае набрасывался на своего политического оппонента — на это также обратили внимание журналисты телеканала ABC.

При этом Reuters и Variety написали, что оба политика совершили определенные ошибки. Первое издание указало, что Трамп был «неточен», а Байден «расфокусирован». Во втором же считают, что они оба вели — бессвязные дебаты.

В американском Forbes вообще подметили, как внезапно во время политической борьбы Байден и Трамп перешли ко спору о гандикапе в гольфе.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные противники уже набрали достаточно голосов на предварительных голосованиях, а почти все остальные кандидаты добровольно вышли из гонки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во время дебатов Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в превращении США в страну третьего мира.