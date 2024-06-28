Долг Елены Блиновской снизился на 70 миллионов рублей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 39 0

Откуда скандально известная «королева марафонов» взяла деньги?

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Долги скандально известного блогера Елены Блиновской постепенно сокращаются — задолженность снизилась на 70 миллионов рублей. Как рассказал эксклюзивно для 5-tv.ru адвокат «королевы марафонов» Иван Морозов, долг снизился за счет полученных денег от продажи квартиры отца Блиновской.

«Произошла реализация одной из квартир, принадлежащей отцу Елены. Долг частично погашен», — сообщил он.

Еще в марте 2024-го Елена Блиновская должна была выплатить Федеральной налоговой службе (ФНС) около 1,4 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что квартира «королевы марафонов» Елены Блиновской не будет продана быстро за ту цену, которая она сегодня выставлена на продажу, а именно за 69 миллионов рублей. Причиной является и сама стоимость, и принадлежность этой недвижимости.

В начале июня две квартиры Блиновской появились на сервисе объявлений. Одна сдается в аренду за 250 тысяч рублей, а другая продается за 69 миллионов рублей. Обе недвижимости с дизайнерским ремонтом находятся в элитном жилом комплексе «Донской Олимп» в Москве.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но в январе 2024 года ее отправили в СИЗО из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

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Задержание Елены Блиновской
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