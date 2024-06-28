«Мы — спортивная семья!» —ведущий «Алых парусов» Хрусталев пообещал сделать 10 тысяч отжиманий
Ведущий концерта «Алые паруса» Хрусталев заявил, что сделает 10 тысяч отжиманий
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Санкт-Петербурге проходит главный праздник всех выпускников.
Ведущий праздничного концерта «Алые паруса» Дмитрий Хрусталев заявил, что может отжаться десять тысяч раз.
Он отметил, что сплоченную команду в спорте также можно сравнить с семьей, ведь доверительные и открытые отношения и ведут команду к общему успеху.
«Я в честь этого праздника, в честь вас сделаю десять тысяч отжиманий!» — пообещал Хрусталев.
Дмитрий Хрусталев, а вместе с ним и его соведущая Ида Галич, подчеркнули, что выпускники, собравшиеся на Дворцовой площади, в отличной физической форме.
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга проходит главный праздник всех выпускников — «Алые паруса-2024». Уникальное по своим масштабам событие разворачивается уже 20-й раз, но в этом году в рамках шоу реализована принципиально новая концепция. Благодаря ей выступление артистов зрители могут увидеть буквально со всех сторон.
На площади собрались вчерашние школьники со всей России, в том числе — из новых регионов и, конечно, Мариуполя — города-побратима Петербурга. А также увидеть шоу приехали гости из стран СНГ и африканских государств.
Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
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