В Санкт-Петербурге проходит главный праздник всех выпускников.

Ведущий праздничного концерта «Алые паруса» Дмитрий Хрусталев заявил, что может отжаться десять тысяч раз.

Он отметил, что сплоченную команду в спорте также можно сравнить с семьей, ведь доверительные и открытые отношения и ведут команду к общему успеху.

«Я в честь этого праздника, в честь вас сделаю десять тысяч отжиманий!» — пообещал Хрусталев.

Дмитрий Хрусталев, а вместе с ним и его соведущая Ида Галич, подчеркнули, что выпускники, собравшиеся на Дворцовой площади, в отличной физической форме.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга проходит главный праздник всех выпускников — «Алые паруса-2024». Уникальное по своим масштабам событие разворачивается уже 20-й раз, но в этом году в рамках шоу реализована принципиально новая концепция. Благодаря ей выступление артистов зрители могут увидеть буквально со всех сторон.

На площади собрались вчерашние школьники со всей России, в том числе — из новых регионов и, конечно, Мариуполя — города-побратима Петербурга. А также увидеть шоу приехали гости из стран СНГ и африканских государств.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.