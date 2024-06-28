Галич и Хрусталев пожелали выпускникам аплодисментов в постановке под названием жизнь

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 375 0

Ведущие назвали праздник театральным представлением, а выпускников — актерами.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2024

Ведущие «Алых парусов» Ида Галич и Дмитрий Хрусталев пожелали выпускникам получать лишь аплодисменты в своей постановке под названием жизнь.

В Санкт-Петербурге сам воздух пропитан культурой и искусством. Ведущие назвали праздник театральным представлением, а выпускников — актерами. Ведь и сама школа была очень похожа на театр, например когда ученики включали актеров, отвечая у доски.

Хрусталев отметил, что каждому из выпускников еще предстоит сыграть свою яркую роль во взрослой постановке под названием жизнь. А кому-то предстоит стать не только актером, но и режиссером.

«Главное, в конце этой постановки под названием жизнь получить большие и искренние овации и аплодисменты, что мы вам и желаем в вашей жизни!» — искренне заявил Хрусталев.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Амирчик открыл концерт «Алые паруса» трогательной песней Юрия Шатунова.

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