«Счастье, восторг, любовь»: выпускники назвали «Алые паруса» праздником ярких эмоций

Ребята съехались в Петербург со всех регионов России и не только.

Российские выпускники не просто осуществили свою мечту и побывали на «Алых парусах» в Петербурге. Некоторые из них признаются — во время прохода знаменитого брига «Россия» хотелось плакать от переизбытка чувств. Своими эмоциями ребята поделились с 5-tv.ru.

«На самом деле это — очень грандиозный праздник, и мы счастливы, что смогли здесь побывать. Учитывая, что я — из небольшой республики Мордовия. И я рада, что я вырвалась сюда и все прошло успешно, очень красочно!» — рассказывает выпускница.

А для кого-то этот вечер стал двойным праздником.

«У меня сегодня день рождения. И, получается, это запоминающееся событие, которое запомнится на долгие годы. Это просто незабываемо! Счастье, восторг, любовь. И Питер — это правда по любви», — говорит Полина, которая приехала в Северную столицу из Оренбурга.

Выпускницы медицинского колледжа признаются: ждали этот день четыре года.

«Вы не представляете, как мы хотели увидеть это замечательное явление! Это было очень красиво, просто нереально!» — рассказывает выпускница.

Кстати, праздник Алые паруса» еще и сближает людей! Например, некоторые из них пришли посмотреть на грандиозное шоу в одиночестве, а ушли в огромной компании, с которой, как сами говорят, собираются поддерживать связь и дальше.

«Мы просто все в одном месте оказались в одно время, посмотреть пришли. И как-то так получилось, что, когда начались песни, мы как-то сплотились, оказались рядом и сдружились», — отмечает девушка.

В Санкт-Петербурге прошел главный праздник всех выпускников — «Алые паруса-2024». Уже 20-й раз на Дворцовой площади в центре Северной столицы развернулось уникальное по своим масштабам шоу, которое известно во всем мире!

Свое напутственное слово выпускникам сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а после ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ида Галич и Дмитрий Хрусталев записали видеопослание на «Алых парусах».