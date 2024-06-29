«Счастье, восторг, любовь»: выпускники назвали «Алые паруса» праздником ярких эмоций

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 121 0

Выпускники назвали «Алые паруса» праздником самых ярких эмоций

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Алые паруса 2024

Ребята съехались в Петербург со всех регионов России и не только.

Российские выпускники не просто осуществили свою мечту и побывали на «Алых парусах» в Петербурге. Некоторые из них признаются — во время прохода знаменитого брига «Россия» хотелось плакать от переизбытка чувств. Своими эмоциями ребята поделились с 5-tv.ru.

«На самом деле это — очень грандиозный праздник, и мы счастливы, что смогли здесь побывать. Учитывая, что я — из небольшой республики Мордовия. И я рада, что я вырвалась сюда и все прошло успешно, очень красочно!» — рассказывает выпускница.

А для кого-то этот вечер стал двойным праздником.

«У меня сегодня день рождения. И, получается, это запоминающееся событие, которое запомнится на долгие годы. Это просто незабываемо! Счастье, восторг, любовь. И Питер — это правда по любви», — говорит Полина, которая приехала в Северную столицу из Оренбурга.

Выпускницы медицинского колледжа признаются: ждали этот день четыре года.

«Вы не представляете, как мы хотели увидеть это замечательное явление! Это было очень красиво, просто нереально!» — рассказывает выпускница.

Кстати, праздник Алые паруса» еще и сближает людей! Например, некоторые из них пришли посмотреть на грандиозное шоу в одиночестве, а ушли в огромной компании, с которой, как сами говорят, собираются поддерживать связь и дальше.

«Мы просто все в одном месте оказались в одно время, посмотреть пришли. И как-то так получилось, что, когда начались песни, мы как-то сплотились, оказались рядом и сдружились», — отмечает девушка.

В Санкт-Петербурге прошел главный праздник всех выпускников — «Алые паруса-2024». Уже 20-й раз на Дворцовой площади в центре Северной столицы развернулось уникальное по своим масштабам шоу, которое известно во всем мире!

Свое напутственное слово выпускникам сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а после ударил в рынду, звук которой стал символом вступления во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ида Галич и Дмитрий Хрусталев записали видеопослание на «Алых парусах».

Тема:
Алые паруса 2024
29 июн
«Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
29 июн
«Это так прекрасно!» — Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться
29 июн
Мечты должны сбываться! Алсу надеется спеть на сцене «Алых парусов» с дочкой
29 июн
«Она смотрела»: Ваня Дмитриенко рассказал, кому посвятил свое выступление на «Алых парусах»
29 июн
«Наизусть»: Алсу счастлива, что выпускники пели хором ее песни на «Алых парусах»
29 июн
«Вы сами все знаете»: хедлайнер «Алых парусов» МОТ пожелал выпускникам не слушать советы
29 июн
Хедлайнер «Алых парусов» Мот пожелал выпускникам «замурашечной ночи»
29 июн
Алсу на концерте «Алые паруса» исполнила душевную «Колыбельную Медведицы»
29 июн
«Я не хочу сидеть дома!» — Тося Чайкина желает выпускникам больше путешествовать
29 июн
Ида Галич и Дмитрий Хрусталев записали видеопослание на «Алых парусах»
+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:48
Время поговорить о разводе? Лопес и Аффлек встретились в деловой обстановке
5:26
Воробьев исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса»
5:06
«Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
4:52
«Это так прекрасно!» — Чеботина пожелала выпускникам на «Алых парусах» влюбляться
4:40
Мечты должны сбываться! Алсу надеется спеть на сцене «Алых парусов» с дочкой
4:28
«Что-то движется»: причина кровотечения из носа у пациентки шокировала врачей

Сейчас читают

На «Алых парусах» в Петербурге показали фрагмент праздника выпускников в Мариуполе
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака