Главный праздник прошел на берегах Невы уже в юбилейный 20-й раз. В этом году концепция была посвящена самому главному в жизни каждого из нас — семье.

Красочным шоу, озарившим все небо, завершился этой ночью в Северной столице праздник выпускников «Алые паруса», прошедший на берегах Невы уже в 20-й раз. Ставшее уже всемирно известным шоу традиционно стартовало грандиозным концертом на Дворцовой площади. Для еще вчерашних школьников выступили — Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу, балет TODES и хедлайнер вечера — МОТ. А ведущими вечера уже второй год подряд стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

По традиции приветственной речью и ударом в рынду праздник «Алые паруса» открыл губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«У нашей страны есть вы — наши наследники! Учителя вам дали знания, родители передали опыт. Все эти годы они были рядом с вами. Спасибо им! А наш президент открыл вам все пути к знаниям, учебе, достойной работе, к созданию крепкой и счастливой семьи! Вам продолжать дело — строить мощную и великую Россию, защищать и оберегать честь и достоинство нашей Родины! Сегодня с вами — вся Россия», — подчеркнул градоначальник.

Выпускники поддержали Александра Беглова, проскандировав на всю центральную площадь Северной столицы — «Россия!».

5-tv.ru

Главной темой выпускного «Алые паруса» в 2024 году стала семья, причем в самом широком смысле этого слова, потому что на разных этапах жизненного пути близкими становятся те, с кем мы изо дня в день живем плечо к плечу — одноклассники и одногруппники, коллеги по работе или спортивная команда, вместе с которой вы идете к победе. Поэтому во время шоу были показаны совершенно разные семейные истории.

Полностью интегрированной в концепцию стала и главная сцена, расположенная на Дворцовой площади в виде дерева высотой с шестиэтажный дом за счет самых современных технологий. В частности, сценический комплекс был оборудован мультимедийными экранами площадью в тысячу квадратных метров с использованием более 15 тонн декораций. А главным секретом стали размытые границы экранов. Специальные приборы в течение всего концерта сканировали небо в реальном времени, подбирая такой же оттенок и передавая его на сцену, так, что картинка будто растворялась в воздухе.

Кроме того, сцена была выполнена практически без стен, что позволяло просматривать происходящее совершенно разных сторон площади, а во время выступления артистов использовалось все пространство, даже на высоте в 23 метра.

В 00.40 праздник «Алые паруса» продолжился уже в акватории Невы, где развернулось уникальное водно-пиротехническое шоу, каждый год удивляющее своим масштабами и красотой миллионы людей по всему миру.

Красной линией театрализованной части шоу стала любовь двух выпускников, идущих вместе к новой жизни. Мизансцены отражали различные этапы их жизни от первого знакомства на выпускном до создания семьи как будущего России.

Мечтающая Ассоль идет по стрелке Васильевского острова в небесно-голубом платье среди выпускников. На шее у нее сверкает украшение в виде красного сердца. С другой стороны, в футболке с кораблем под алыми парусами ей на встречу идет Артур Грей.

Огромный проигрыватель запускает мелодию будущего счастья. Герои встречаются взглядами, и между ними зажигается искра. Под хит середины 80-х «Белая ночь» группы «Форум» герои истории пускаются в пляс на огромной пластинке.

«Я появление твое угадаю!» — звучат строки популярной композиции, ознаменовывая собой неловкость первой влюбленности. Ведь она, как сон, который должен обязательно повториться и стать явью. На глазах у зрителей на берегах Невы в сезон Белых ночей и незабываемых выпускных зарождается одно из самых светлых чувств — любовь.

Однако, как и положено, проверить, настоящие ли чувства, помогут только жизненные препятствия. И вот, главный герой уходит в армию отдавать долг Родине. Письма от нее не приходят, и он не понимает, что происходит, и практически уже кричит строчками популярного в «нулевые» хита группы «Руки вверх!»: «Крошка моя, я по тебе скучаю! Я от тебя письма не получаю».

Барабанный ритм военного оркестра у стен Адмиралтейства добавляет песне пронзительности. Ведь, раздираемый эмоциями герой защищает небо России в цифровом подразделении № 26 войск противовоздушной обороны.

А что же Ассоль? Почему же она перестала писать ему письма? На экране появляются четыре виолончелиста, напоминающие популярный коллектив Apocalyptica. Под звуки одного из главных хитов группы «Король и шут» зритель понимает — Ассоль попала в руки настоящего колдуна.

Внимание переносится к ростральным колоннам, где у подножия Нептуна в лапах темных сил находится героиня. Ей предлагают слитки золота и другие искушения, чтобы она отказалась от любви, но настоящие чувства побеждают все!

И вот главные герои вместе входят в трудовую жизнь. Рядом с ними кружатся представители различных профессий — водители, менеджеры, рабочие. Но они, как в компьютерной игре под песню группы «Технология», пытаются сориентироваться в этом уже новом технологичном мире:

«Нажми на кнопку — получишь в результат,

И твоя мечта осуществится.

Нажми на кнопку, но что же ты не рад?

Тебе больше не к чему стремиться».

Ассоль и Артур Грей понимают, что технологии удобны, но в безумном мире гаджетов можно потерять друг друга, поэтому они вырываются из этого потока, подчеркивая важность в первую очередь друг друга.

Под залпы красочных фейерверков они трогательно смотрят друг на друга, напевая нетленные строки песни «Все пройдет»:

«Спой о том,

Как вдаль плывут корабли,

Не сдаваясь бурям.

Спой о том,

Что ради нашей любви

Весь этот мир придуман».

Ведь важно верить, что любовь не проходит. И вот корабль мечты — белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами — заходит в акваторию Невы. Неожиданно мы переносимся в Мариуполь, где перед выпускниками прошла по Азовскому морю яхта «Ассоль» под вдохновенные строки песни группы «Звери» — «Все что тебя касается, все только начинается». Таким образом два города-побратима вновь объединились в этот светлый праздник будущих поколений.

5-tv.ru

И зритель вновь возвращается в акваторию Невы, где под залпы фейерверков и в сопровождении спортсменов на флайбордах, в образе людей-амфибии, бриг «Россия» продолжает свой путь.

В небе и в руках выпускников на набережной появляются светящиеся сердца. Звучит хит 1999 года «Люби меня, люби», ставший символом лета для тех лет. И вот на глазах всех Артур Грей встает на колено, достает кольцо и делает возлюбленной предложение руки и сердца под аплодисменты окружающих.

Звучит марш Мендельсона — новой семье быть! И красочным завершением шоу становится исполнение удивившего когда-то мир на международном конкурсе хита «Миллион голосов». На экране появляются десятки детей в белой одежде как символ чистоты и светлого будущего нашей страны.

«Люди так не похожи,

Разные их пути.

Но ты пришел в этот мир не один».

И тут из белоснежного цветка появляется малыш! И мы видим свадьбу главных героев! Они счастливы!

Звучит гимн России. Небо заливается миллионами огней. Дети в белых одеждах смотрят на бриг «Россия» с алыми парусами и подсвеченный синим Дворцовый мост. Финальная картина символизирует триколор, подчеркивая, что наша страна — это одна большая семья. На фоне зрители скандируют — «Россия!»

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью одноименного фильма по повести Александра Грина. Мероприятие проводилось до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, в 2005 году добрая традиция была возрождена по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Петербурга и Пятого канала.