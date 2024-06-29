«Всю жизнь мечтал»: журналист из Венесуэлы поделился эмоциями от «Алых парусов»

Телекорреспондент признался, что никогда не видел столь невероятного зрелища.

Побывавший на празднике выпускников «Алые паруса» корреспондент венесуэльского телеканала «Телесур» Олег Ясинский не смог выразить словами свои впечатления — настолько он был поражен красотой и масштабом события.

«Я всю жизнь слышал об „Алых парусах“, всю жизнь мечтал попасть на „Алые паруса“, и я, наконец, сюда попал… Я ничего подобного никогда не видел. Я знал, что буду впечатлен, но сказать сейчас, что я впечатлен, — это ничего не сказать. Это совершенно невероятное зрелище», — поделился журналист в комментарии 5-tv.ru.

Ясинский поздравил команду профессионалов, которая работала над созданием «Алых парусов», а также в шутку выразил сожаление, что не входит в число юных выпускников, для которых было организовано столь грандиозное действо.

Журналист пообещал на следующий праздник привезти в Петербург своих латиноамериканских друзей, чтобы они испытали те же эмоции, которые он пережил на «Алых парусах».

«Я скажу, что, если они хотят понять еще один важный кусочек России, они должны быть здесь в эту ночь с российским народом, с друзьями россиян и смотреть, слушать, понимать вещи, которые не всегда вербально объяснимы», — сказал Ясинский.

Впервые праздник «Алые паруса» состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х годов была навеяна романтикой и невероятной популярностью одноименного фильма по повести Александра Грина. Мероприятие проводилось до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, в 2005 году добрая традиция была возрождена по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Петербурге прошел грандиозный праздник выпускников «Алые паруса».