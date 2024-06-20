Роспотребнадзор изъял почти 200 тонн продукции после случаев ботулизма

Токсин, вызвавший массовое отравление людей в России, был найден и в остатках готовой еды.
Фото: Telegram / Столичный СК / skmoscowgsu
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Почти 200 тонн опасной продукции, вызвавший ботулизм у большого числа жителей России, изъяли из оборота специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены», — добавляется в сообщении.
К работе были привлечены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, референс-центр по мониторингу за ботулизмом и все лабораторные мощности Центра гигиены и эпидемиологии в регионах страны. В результате исследований в остатках готовой еды специалисты выявили тот самый токсин, ставший причиной ботулизма.
Массовое заражение ботулизмом в регионах России: последние данные
Вспышка ботулизма сначала произошла в Москве после употребления гражданами еды из сервиса доставки «Кухня на районе». За медицинской помощью обратились более 120 жителей столицы. В Московской области были госпитализированы 20 человек. В Нижнем Новгороде и Казани госпитализировали 17 и 18 пациентов соответственно. Часть пациентов находится в тяжелом состоянии, некоторых пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Позднее стало известно, что люди отравились салатом с фасолью, которую приобрели в «Кухне на районе». В настоящее время уже задержаны генеральный директор сервиса доставки Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Деятельность же «Кухни на районе» после случаев ботулизма приостановлена.
Уголовное дело передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие еще продукты могут вызвать ботулизм.
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