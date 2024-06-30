Оксана Самойлова показала, как выгоняет детей из дома в качестве наказания

Звезда предпочитает не запирать своих отпрысков, а, напротив, предлагает им найти себе занятие на природе.

Блогер Оксана Самойлова продолжает делиться в соцсетях, своими семейными проблемами, которые в последнее время касаются воспитания детей.

В новой порции видео подписчики наблюдали неординарные методы наказания, которые применяет звезда. Если раньше родители запирали провинившихся детей дома, запрещая им гулять и встречаться с друзьями, то теперь в тренде запирания дверей дома от детей. Так поступила и Самойлова, выгнав дочерей на улицу.



Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

Детские гаджеты при этом, похоже, остались в доме. Дети ноют на камеру - делать им на улице совершенно нечего. На это модная мамочка предлагает им выбор занятий на любой вкус - одно веселее другого. За кадром слышен голос Самойловой, предлагающей дочерям попрыгать с гаражей, выкопать нору и покидаться камнями. Отчаивающиеся дети убегают, решив попасть в дом через другую дверь, но их мама все предусмотрела, надежно закрыв все входы в жилище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова и Джиган в ужасе от выходок дочери Ариелы.

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