Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан без промедления

|
Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Дипмиссия королевства в Бейруте внимательно следит за событиями в этой стране.

Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан без промедления

Фото: www.globallookpress.com / Ali Hashisho

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и шиитской организацией «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии на странице в соцсети X.

«Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике внимательно следит за текущими событиями на юге Ливана, подтверждая свой призыв ко всем гражданам соблюдать запрет на поездки в Ливан, а также призывает уже находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана», — говорится в сообщении.

Конфликт на Ближнем Востоке

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле заявили о неизбежности войны с «Хезболлой». Кроме того, израильский министр финансов Бецалель Смотрич заявил также о цели поставить перед ливанским движением ультиматум. Он уверен: необходимо обезопасить проживающих около границы с Ливаном евреев.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
13 июн
Давление, наказания и угрозы: как россиянин Андрей Козлов выживал в плену ХАМАС
12 июн
План дал трещину: что не так с инициативой Байдена по сектору Газа
11 июн
ХАМАС поддержал резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа
8 июн
ЦАХАЛ освободила россиянина и еще трех заложников ХАМАС в секторе Газа
4 июн
«Тетя, я умер»: армия Израиля продолжает бить по палаточным лагерям палестинских беженцев
3 июн
Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине
30 мая
Правительство Словении признало Палестину независимой страной
29 мая
«Исламский джихад»* опубликовал видео с заложником из РФ Александром Труфановым
28 мая
Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по Рафаху пройдет 28 мая
28 мая
Израиль нанес удар по лагерю беженцев в Рафахе: погибли женщины и дети
+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:16
«Большой переполох»: как дебаты Байдена и Трампа повлияли на офис Зеленского
8:02
Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан без промедления
7:47
Силы ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над шестью регионами России
7:34
На Сахалине водитель грузовика сбил четырех детей, одна девочка в реанимации
7:21
Лучшие источники белка: названы шесть самых питательных продуктов
7:01
«Увидели все своими глазами»: праздник «Алые паруса» собрал сотни тысяч гостей

Сейчас читают

«Умный человек заметит мысль»: Карина Кросс встала на защиту режиссеров
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака