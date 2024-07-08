«Уникальная личность»: каким запомнят умершего продюсера «Титаника» Ландау

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Кинокритик Сычев: продюсер Ландау обладал уникальными профессиональными навыками

«Уникальная личность»: каким запомнят умершего продюсера «Титаника» Ландау

Фото: www.globallookpress.com / Terry Bradford

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Знаменитый кинодеятель ушел из жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Продюсер фильма «Титаник» Джон Ландау, о смерти которого стало известно накануне, обладал уникальными профессиональными и человеческими навыками. Так о нем высказался кинокритик Сергей Сычев в беседе с NEWS.ru.

По словам Сычева, чтобы сотрудничать с режиссером масштаба Джеймса Кэмерона и справляться со всеми его художественными требованиями, нужно самому быть экстраординарным человеком.

«Если человек на протяжении многих лет справлялся с требованиями такого уникального человека, как Джеймс Кэмерон, то это личность тоже с уникальными профессиональными и, вероятно, человеческими навыками. Потому что работать с крупными художниками в любой области — это всегда очень большая эмоциональная нагрузка, с которой не каждый справится», — отметил кинокритик.

Главная задача Ландау при создании «Титаника» и «Аватара» заключалась в том, чтобы максимально помочь в воплощении замысла режиссера, добавил эксперт. Голливудские продюсеры по такой схеме, как правило, не работают, и в этом Ландау тоже был уникален.

«Условно, автор говорит, что ему нужно построить настоящий корабль в натуральную величину. И продюсер должен понять, каким образом ему все это организовать», — пояснил Сычев.

Один из самых успешных голливудских продюсеров Джон Ландау скончался на 64-м году жизни. Детали его смерти родные не озвучили, однако известно, что в последние годы он боролся с онкологией.

Ландау родился в Нью-Йорке в семье кинематографистов, продюсерскую карьеру начал в 27 лет. Вскоре судьба свела его с режиссером Джеймсом Кэмероном. Творческий союз кинодеятелей длился почти 30 лет, подарив миру такие хиты, как «Титаник» и «Аватар».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 31-летнего российского актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в съемной квартире в Москве.

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