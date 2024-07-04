Наследники названы: кто получит состояние звезды «Друзей» Мэттью Перри
Отец и мать звезды «Друзей» Мэттью Перри названы его наследниками
Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs
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Актер оставил после себя больше 120 миллионов.
После смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри считалось, что у него осталось полтора миллиона долларов. Они предназначались благотворительному фонду Alvy Singer Living Trust, который помогает людям с зависимостью. Также у него было несколько объектов недвижимости.
Однако издание The Sun узнало, что в трастовом фонде актера находится еще более 120 миллионов долларов. Кроме благотворительной организации актер назвал своими наследниками отца Джона Перри, мать Сюзанну Моррисон, сестру Кейтлин и бывшую девушку Рэйчел Данн.
Актер умер 28 октября 2023 года от остановки сердца. Его тело нашел помощник в джакузи во дворе его дома в Лос-Анджелесе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в причастности к смерти Мэттью Перри подозревают экс-жену Чарли Шина американскую актрису Брук Мюллер. Правоохранители Лос-Анджелеса уже допросили ее.
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