«Будто умер брат»: новый шокирующий поворот в деле о таинственной смерти Мэттью Перри

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Расследование всех обстоятельств трагедии продолжается на протяжении восьми месяцев. И теперь у правоохранителей появились новые имена.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kevan Brooks; 5-tv.ru

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Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

В деле о загадочной смерти голливудского актера Мэтью Перри — шокирующий поворот. В ходе расследования полиция Лос-Анжелеса вышла на подпольный мир наркоторговцев, которые много лет снабжали звезд «запрещенкой».

Да и сам список возможных причастных к гибели актера сильно расширился. В него вошли даже знаменитые коллеги Перри по цеху. Какую роль они могли сыграть в этой драме, разбиралась корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

С момента как Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе прошло восемь месяцев, а следствие продолжает теряться в догадках, кто причастен к смерти знаменитого актера.

Судмедэксперты нашли в его крови огромное количество кетамина. Больше 30 лет Мэттью боролся с зависимостью от алкоголя и обезболивающих лекарств.

«Однажды я проснулся и понял, что мне нужно 55 таблеток, иначе мне будет очень плохо. Я обошел кучу врачей, притворяясь, что у меня мигрень. По воскресеньям я ходил в гости, заходил в ванну и крал таблетки», — признавался актер.

Мэттью Перри узнал весь мир благодаря его роли в ситкоме «Друзья». Сыграв остроумного Чендлера Бинга, он получил номинацию на премию «Эмми» и сердца миллионов зрителей.

Как рассказывают коллеги актера, он всегда старался сделать всех вокруг счастливыми. Трудно поверить, что на пике своей славы сам Мэттью чувствовал себя одиноким.

«Я встречался только с наркоторговцами, и был совершенно один в течение нескольких месяцев», — рассказывал Мэттью Перри.

Он лечился в 15 реабилитационных центрах, посетил шести тысяч собраний клуба анонимных алкоголиков. Старался изо всех сил. Звездные друзья и коллеги были уверены, что он победил болезнь.

«Мы так гордились им последние пару лет, он очень хорошо справлялся с зависимостью. Я переписывался с Дженифер, Кортни и Лизой в тот день, когда он умер. Они были уничтожены, как будто умер брат», — говорит режиссер фильма «Друзья» Джеймс Берроуз.

Смерть актера стала настоящим ударом для коллеги по съемочной площадке актрисы Дженнифер Энистон. Она всегда была одной из самых преданных друзей Мэттью Перри.

В деле о смерти Перри появились новые подозреваемые. Сначала таблоиды писали, что огромную дозу кетамина для Мэттью могла достать его подруга — певица Кортни Лав.

Ее уже прозвали «черной вдовой» из-за смерти мужа Курта Кобейна, лидера группы Nirvana. Он покончил с собой в самый разгар бракоразводного процесса с певицей. Пресса обвиняла в смерти как раз Кортни Лав. Как заявляют инсайдеры, Мэттью Перри познакомился с ней во время реабилитации.

Кроме нее, причастной к смерти Перри может быть и американская актриса Брук Мюллер, бывшая жена Чарли Шина. Ее тоже допросили в полиции Лос-Анджелеса. У женщины изъяли телефон и ноутбук.

«Женщины помогали ему, как ему казалось, обрести себя, помогали ему выйти из депрессии. Но на самом деле по факту и, я думаю, в том Мэттью Перри признавался неоднократно, по факту загоняли в еще большую депрессию», — указывает кинокритик Николай Никулин.

У Мэттью Перри никогда не было долгих отношений с женщинами из-за своей неуверенности в себе и зависимости от наркотиков. Как сам признавался актер в своих мемуарах, он бросил Джулию Робертс из-за страха, что она его бросит первая. Но при этом актер выбирал всегда самых недоступных женщин.

Не исключено, что в списке подозреваемых могут появиться новые женские имена, пока полиция Лос-Анжелеса продолжает расследование.

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