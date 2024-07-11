На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Софии

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У девочки сложный диагноз — разновидность церебрального паралича.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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«День добрых дел» на Пятом канале, и сегодня наша помощь нужна маленькой Софии! У девочки сложный диагноз — разновидность церебрального паралича. Нужна срочная операция, стоимостью более одного миллиона. Вот только таких денег в семье нет.

Но помочь Софии можете вы — зрители Пятого канала! Для этого нужно просто отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-11 или отсканировать QR-код — он будет на экране в течение всего сюжета!

У четырехлетней Софии море развлечений — ей нравится проводить время в бассейне с шариками, она без ума от мыльных пузырей и обожает играть на пианино. Только нажимать на клавиши без помощи мамы девочка не может. Ладони практически постоянно сжаты в кулачки. Каждое движение дается с огромным трудом, причиняя малышке боль.

В шесть месяцев Софии поставили диагноз — детский церебральный паралич.

«Нас забрала моя бабушка из больницы, и мы в тот момент просто ехали и плакали вдвоем с ней навзрыд. Проревев несколько дней подряд дома, мы просто взяли себя в руки и дали слово друг другу, что мы сделаем все возможное для того, чтобы помочь Софийке», — рассказывает Анастасия Литвяк, мама Софии.

Дети с ДЦП часто остаются прикованы к кровати. И не все в семье Софии оказались готовы к таким испытаниям. Отец девочки сразу перестал общаться с женой и дочкой, что стало огромным ударом — ведь ребенок был очень желанный и долгожданный.

С тех пор жизнь превратилась в настоящую гонку: переезды из одного реабилитационного центра в другой, каждый день расписан по минутам — бассейн, уколы ботулотоксина, массаж, ЛФК. Занимаются и дома. Вместе, через боль и слезы, Софию пытаются поставить на ноги.

И лечение дало результаты. Три месяца назад София впервые встала с помощью ходунков. Теперь она может играть в мяч и это заряжает ее на дальнейшие действия.

Но с возрастом напряжение в мышцах девочки усиливается, их словно сковывают цепи, поэтому нужно срочно провести сложную операцию в нижней части спинного мозга — селективную дорсальную ризотомию.

«София как раз в том возрасте, когда оптимальнее всего проводить хирургическое лечение. Когда убедились в том, что консервативная терапия, к сожалению, не дает желаемого результата, только после этого — а мы ее наблюдаем уже практически год — мы приняли решение о том, что ей кроме операции больше ничего не поможет», — объясняет заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

После лечения София сможет научиться ходить. Но операция и реабилитация стоят 1 130 000 рублей. Такую сумму маме девочки взять просто негде. Она круглосуточно с дочкой. С деньгами помогает бабушка Софии, которая сейчас на пенсии. Вся надежда у них только на помощь неравнодушных людей.

У нас с вами есть возможность помочь этой очаровательной девочке с огромными зелеными глазами — подарить ей шанс не только сделать первый шаг, но и, возможно, сказать свое первое слово.

Давайте вместе поможем Софии, отправьте сообщение с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 7511. Спасибо вам большое!

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Софии, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

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