Киевский режим обычно применяет одни и те же методы.

В Москве задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб организовал доставку под видом подарков трех взрывных устройств высокопоставленным сотрудникам Минобороны. Этот метод для ГУР Украины не нов — они так «дарили» заминированную статуэтку военкору Владлену Татарскому и пытались отравить праздничным тортом выпускников авиационного училища. Ход с «подарками» больше не работает, но в ГУР Украины беда с фантазией, потому что вновь попытались завербовать российского летчика.

На сей раз не мелочились. Командира стратегического ракетоносца Ту-22 убеждали перегнать машину на Украину. Угрожали навредить дочкам, обещали три миллиона евро и даже якобы приготовили европейские паспорта для семьи. Началась оперативная игра, в момент перелета группа встречающих на авиабазе Озерная под Житомиром увидела не ракетоносец, а его оружие возмездия. Сценарий как под копирку из 2022 года. Тогда также попытка угона закончилась поражением ожидающих на аэродроме.

Но вот что странно, зачем Киеву стратегический ракетоносец? Только ли ради пиара? Или их попросил кто? Ведь европейские документы без помощи западных спецслужб не изготовить. На эту версию указывает и самая необъяснимая операция, которую сорвали в ФСБ — попытка сжечь наш авианосец «Адмирал Кузнецов».

Схема та же: вышли через соцсети, обещали убежище в Финляндии и крупную сумму денег. Объяснили, как изготовить смесь для теракта. Но чем помешал авианосец, который все время СВО на ремонте? И который явно не пойдет в Черное море, когда вернется на службу? Может, ответ стоит поискать в тех западных столицах, кому мешает «Адмирал Кузнецов»? Британцы и норвежцы всегда возмущались больше всех, когда наш единственный авианосец проходил мимо них из Мурманска и возвращался в родную гавань. Так что вполне может быть, что украинские спецслужбы перешли от самодеятельности к выполнению «заказов». Хотя сбрасывать со счетов необходимость в неких эффектных пиар-акциях для киевского режима тоже не стоит.