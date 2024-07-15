Шансы возросли? Как покушение на Трампа повлияет на выборы президента США

Маркетплейсы уже наводнил мерч с пуленепробиваемым кандидатом. А каков рейтинг политика?

Главная международная новость — покушение на Дональда Трампа. Минувшей ночью Джо Байден выступил с телеобращением к нации, в котором признал: политическая риторика в стране накалилась и ее необходимо охладить.

В свою очередь, сам экс-президент минувшей ночью прибыл в Милуоки, где откроется съезд Республиканской партии. Он пройдет при повышенных мерах безопасности. В преддверии этого Трамп заявил, что полностью переписал свою речь после покушения, сделав акцент на «призыве к единству», а не на критике действующего главы Белого дома. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Трамп спокойно спускается по трапу. Самочувствие — в норме. Планы не изменил — прилетел на съезд республиканцев. Это первое его появление на публике после покушения. Повторяет уже ставший символом знак.

Тот самый кулак вверх — фото, породившее тысячи мемов. Один из популярных — «Трамп против пули» и «Байден против ступенек». Маркетплейсы уже наводнил мерч с пуленепробиваемым кандидатом.

«Как мы могли понять вчера, Богу еще нужен Трамп, он все еще использует его, и у него большие планы на него. Потому что вчера это было — настоящее чудо», — считает жительница Милуоки Дейдри Эрнандес.

«Я думаю, что вчерашние события объединяют нас еще больше. Вчера я был в аэропорту, когда это произошло, и когда я был в зоне выхода на посадку, все были в бешенстве. Все были в ярости из-за того, что это произошло, я такого раньше не видел, знаете ли», — рассказывает делегат от США из Северной Каролины Роджер Фарина.

Шансы победы Трампа в этой гонке, по прогнозам аналитиков, возросли почти до 65%. И это, кажется, главный политический итог покушения.

«Он не мог бы выглядеть более похожим на американского героя, даже если бы попытался. Агенты Секретной службы пытались увести его в безопасное место, но Трамп велел им подождать. В итоге, мы видим фото, которое точно войдет в историю», — пишет The Telegraph.

Стрелок — 20-летний Томас Мэтью Крукс, убил одного и ранил двоих. Его самого ликвидировали. Связь с террористическими, экстремистскими организациями и другими государствами пока не нашли. Известно: он был членом стрелкового клуба. Винтовку взял у отца, который приобрел ее легально. Практически ни с кем не общался.

«Над ним всегда издевались. Каждый день. Он был просто изгоем без друзей. Даже обедал он в одиночестве. Я имею в виду, он сидел один за обедом. Иногда он приходил в школу в охотничьем костюме и кажется, он состоял в местной стрелковой команде», — вспоминает одноклассник Томаса Крукса Джейсон Колер.

В машине Крукса нашли взрывчатку. Его мотивы пока не известны. Как и политические взгляды. Раньше он делал пожертвования партии демократов, но позже вступил в ряды республиканцев.

«У нас не было покушений на президентов со времен Рейгана в 1981-м году. На данный момент у нас мало сведений. Необходимо выяснить, работал ли этот парень как „волк-одиночка“ или в этом участвовал кто-то еще», — говорит окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер.

Охраняли Трампа явно плохо. О стрелке сообщали очевидцы, но их проигнорировали, его видел полицейский, но не смог остановить. Команда экс-президента Штатов перед выступлением просила усилить меры безопасности. Но им отказали. И тут появляются вопросы к Секретной службе.

«И, если Трамп будет избран, то ЦРУ, ФБР, Секретная служба, все, министерство внутренней безопасности — ждет большая чистка, они должны быть снесены и уничтожены, и на их месте будет что-то новое», — уверен экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

И пока Трамп час за часом набирает популярность, демократы думают, как сменить предвыборную тактику, а Байден пытается сгладить ситуацию.

«Дорогие американцы, сегодня вечером я хочу поговорить с вами о том, что нам необходимо снизить градус напряженности в нашей политике и помнить, что, несмотря на разногласия, мы не враги. Мы соседи. К счастью, бывший президент Трамп ранен несерьезно. Я разговаривал с ним вчера вечером. Я рад, что у него все хорошо, и мы с Джилл постоянно молимся о нем и его семье», — заявил президент США.

Кандидат, которого «не берут пули», теперь — несломленный национальный супергерой. На съезде республиканцев наверняка больше будут говорить о нем и его стойкости. И сам Байден дал поручение Секретной службе пересмотреть все меры безопасности на съезде республиканской партии. На всякий случай.