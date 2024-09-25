«Наблюдают и ждут»: Трамп заявил об угрозах для его жизни со стороны Ирана

Только за последние три месяца политик успел пережить два покушения, но первое нападение произошло еще в 2016 году. Оно было тоже в преддверии выборов.

Иран создает прямую угрозу для жизни кандидата в президенты США Дональда Трампа. Такое заявление политик сделал на странице в соцсети Truth Social.

«Большие угрозы моей жизни со стороны Ирана. Все военные силы США наблюдают и ждут. Иран уже предпринял шаги, которые не сработали, но они попытаются снова. Нехорошая ситуация для всех», — написал он.

Вместе с тем Трамп поблагодарил Конгресс США за выделенные деньги для его охраны. Политик подчеркнул, что для многих нападение на экс-президента Штатов перед выборами является желанием.

Первое покушение на Трампа

Сорок пятый американский президент Дональд Трамп первое покушение на свою жизни пережил еще в июне 2016 года в Лас-Вегасе, штат Невада. Тогда британец Майкл Сэндфорд стоял вместе с другой толпой и слушал выступление лидера.

В какой-то момент он попытался выхватить у полицейского пистолет и выстрелить в Трампа. Позднее парень признался, что на самом деле намеревался убить кандидата в президенты.

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Покушение на Трампа в июле

Случилось это во время митинга 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания. Подозреваемые несколько раз выстрелил в сторону трибуны, где выступал Дональд Трамп.

На кадрах с мероприятия было видно, как Трамп пригнулся и схватился за ухо. В тот же момент к нему кинулись телохранители и сотрудники спецслужб. Взяв политика в кольцо, они увели его с трибуны.

Позднее в Сети появилась компьютерная визуализация момента покушения на Трампа. С помощью графики смоделирован полет пули, которая ранила политика. По этой 3D-реконструкции отчетливо видно: не поверни Трамп голову за секунду до выстрела, вряд ли бы выжил.

В результате покушения погиб один из зрителей митинга, еще два человека получили серьезные ранения. Сам Трамп через несколько часов после инцидента на странице в соцсети Truth Social сообщил, что пуля пронзила ему верхнюю часть правого уха. Стрелявшего в Трампа на месте ликвидировали сотрудники спецслужб.

Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. По последним данным, в ходе расследования в его машине нашли взрывные устройства. Автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Подробнее о подозреваемом в покушении на Трампа читайте в нашем материале.

Покушение на Трампа в сентябре

Дональд Трамп подвергся очередной попытке покушения на поле для гольфа Trump International в районе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, которое находится примерно в восьми километрах от поместья в Мар-а-Лаго. Политик называл его «Зимним Белым домом».

Нападение пресек агент Секретной службы США, заметивший оружие в руках неизвестного, он несколько раз выстрелил в мужчину, после чего Трампа доставили в безопасное место. Политик остался невредим. В то же время представитель Секретной службы назвал случившееся «инцидентом, связанным с защитой» Дональда Трампа.

Подозреваемый вскоре был задержан и арестован сотрудниками офиса местного шерифа на шоссе при попытке бегства. Как сообщается, он был вооружен автоматом типа АК-47. Подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, сторонник Демократической партии США, активно поддерживающий Украину. Фото мужчины уже распространилось в сети. Раут неоднократно призывал президента Штатов Джо Байдена лучше и больше помогать Украине.

В соцсетях Раут также заявлял после начала российской спецоперации по защите Донбасса, что готов «отправиться к границе Украины, чтобы стать волонтером, сражаться и умереть». Сейчас ФБР расследует это дело.

«Я никогда не сдамся»: Трамп прокомментировал очередное покушение на его жизнь

Также губернатор Флориды Рон Десантис на странице в соцсети X заявил, что штат будет проводить собственное расследование.

«Люди заслуживают правды о потенциальном убийце и о том, как он смог подобраться на расстояние 500 ярдов к бывшему президенту и нынешнему кандидату от Республиканской партии», — подчеркнул он.

Кстати, о покушении на Трампа уже высказались и Байден, и кандидат в президенты Штатов от Демпартии Камала Харрис. Действующий американский лидер поручил властям США задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты политика на высшем уровне. Харрис же поблагодарила за бдительность Секретную службу страны и осудила политическое насилие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Райану Рауту предъявлено обвинение в покушении на Трампа на поле для гольфа. Мужчина готовился к нападению больше месяца. Найденные в телефоне у злоумышленника видеозаписи подтвердили его виновность.