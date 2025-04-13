Сенсационные подробности раскопали журналисты.

Украинцы чуть не убили Дональда Трампа. Причем американским же оружием и руками американца. Сенсационные подробности раскопали журналисты, по делу Райана Уэсли Рута.

15 сентября возле поля для гольфа кто-то с винтовкой караулил Трампа, на тот момент кандидата в президенты США. Силовики киллера спугнули, но вскоре поймали Рута и уверены, что это он. Рут отпирается.

Но в его телефоне следователи обнаружили занятный диалог с неким украинцем, у которого он просил либо РПГ, либо зенитно-ракетный комплекс Stinger и намекал, что хотел бы сбить самолет Трампа.

Рут — политический активист из Северной Каролины, скандалил на местном уровне, пару раз привлекался к суду по мелочи, но его звездный час наступил в 2022 году. Он ходил на все проукраинские митинги, ездил в Киев, собирался воевать, но его не взяли. Однако контакты остались.

Вопрос: с кем? С командиром какого-то батальона? Или с разведкой? Или с кем-то из офиса Зеленского? Это ключевой вопрос — руководство Украины знало или нет о подготовке покушения?

«Как сильно была вовлечена в покушение верхушка украинской власти? Еще до того, как мы узнали о прямой связи Украины и покушения, я говорил, что в Киеве не хотели, чтобы Трамп стал президентом, им не нравится курс на завершение конфликта, и я выражал опасения, что кто-то может предпринять конкретные действия», — прокомментировал полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Расползание оружия с Украины по миру тема не новая. Но впервые от него мог пострадать президент США. Вот и всколыхнулись мировые СМИ.

А, например, изъятие на белорусской границе 500 килограммов взрывчатки не заметили. Злоумышленники пытались провернуть схему с дорожной матрешкой — водитель-белорус, на машине с молдавскими номерами, по просьбе приятеля из Эстонии перегонял через Польшу из Литвы в Россию машину и клянется, что ничего не знал о тайниках. Вы представляете каких бед может натворить пол тонны взрывчатки?

Нет сомнений, что за этим стоят украинские спецслужбы. Подобная многоходовая схема уже была использована при теракте на Крымском мосту, также через пять границ петлял грузовик с иконами, начиненными взрывчаткой. Его поймали на Псковской таможне. Сейчас то ли под Пасху, то ли под 9 Мая вновь везли смертельный груз.