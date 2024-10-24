«Устранить Трампа любой ценой»: на что пойдут демократы ради удержания власти

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 35 0

Политолог Светов: покушение на Трампа могут совершить еще раз

Фото, видео: Reuters/Carlos Barria; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024 Покушение на Трампа

В преддверии выборов в США обстановка между главными конкурентам — Трампом и Харрис — накаляется. Экс-президента уже пытались убить, однако это дело может быть доведено до конца.

В среду, 23 октября, президент США Джозеф Байден выступил с громким заявлением — он призвал «политически закрыть и устранить» кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа, который является главным соперником действующего вице-президента Камалы Харрис. Что означает это заявление и смогут ли демократы дойти до физической расправы над неугодным политиком — в материале 5-tv.ru.

Смерть до выборов или после?

В беседе с 5-tv.ru декан Финансового Университета при Правительстве РФ Александр Шатилов заявил, что Байден озвучил американцам позицию всей Демократической партии. Послание это было также адресовано спонсорам и элитам демократов.

Шатилов считает, что члены правящей партии США убеждены в необходимости «устранить Трампа любой ценой».

«Демократам совсем не хотелось бы, чтобы пришел Трамп, потому что Трамп приходит с достаточно жесткой программой, которая противоречит неолибертарианским установкам, которые сейчас являются главными в международной политике: толерантность, идеи политкорректности и прочего», — отметил эксперт.

У Трампа же ценности совсем иные — консервативные, напомнил собеседник.

«С другой стороны, демократов страшит тот факт, что Трамп обещает уголовное преследование представителям прежней администрации, которые, судя по всему, не без греха с точки зрения закона. И это очень пугает того же самого Байдена, у которого сын, мягко говоря, в подвисшем состоянии», — отметил Шатилов.

Именно поэтому важной задачей демократов является устранение Трампа, как минимум с политической арены. Эксперт подчеркнул, что подобные заявления, с одной стороны, подогревают интерес к президентской гонке, а с другой — развязывают руки бюрократическому аппарату, члены которого, в том числе могут прибегнуть к фальсификации выборов.

«Это заявление хоть и сделано полудееспособным Байденом, тем не менее является неким посланием от всей нынешней демократической администрации», — подчеркнул Шатилов.

По словам эксперта, таким образом демократы транслируют свою готовность к жесткой и бескомпромиссной борьбе.

«Есть еще варианты. Условно говоря, Трамп выигрывает выборы, после чего, как говорится, умирает, и его должность занимает вице-президент, менее раздражающий демократическую общественность, с которым будет проще взаимодействовать и вести диалог», — заключил Шатилов.

«У них уже есть такой опыт»

Reuters/Jonathan Drake; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Политолог Юрий Светов напомнил 5-tv.ru, что у американских властей уже есть опыт устранения политических кандидатов.

«Дело в том, что ожесточенность этой грязной кампании превысила пределы, и они готовы друг друга просто сожрать. Причем все говорят — Трамп и его сторонники — что если победит Харрис, коммунизм наступит. Она говорит, что, если победит Трамп, то диктатура будет. В этом накале ненависти на Трампа, фактически, три покушения», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, устранить Трампа могут попытаться вновь.

«У них опыт есть: Роберта Кеннеди они убили, когда он был кандидатом в президенты. Устранили эту проблему сначала с братом-президентом, потом с кандидатом в президенты», — напомнил собеседник.

Эксперт убежден, что помешать управлять США Трампу могут и после того, как он уже займет президентское кресло.

«Если Трамп побеждает, а сейчас, по оценкам, он побеждает, будет попытка непризнания результатов выборов, всякого рода протесты, а дальше суды и много чего другого», — считает Светов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замыслила кандидат в президенты США Камала Харрис.

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