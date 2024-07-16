«Хочу тебе сдаться»: как 18-летняя Аврора Киба вскружила голову Лепсу

Девушка буквально сводит с ума артиста своими откровенными нарядами.

Заслуженный артист России Григорий Лепс оказался ослеплен блеском наряда 18-летней избранницы во время своего праздничного концерта. На фото Авроры Кибы в откровенном платье обратило внимание издание 7Дней.ru.

Артист отпраздновал свое 62-летие на концерте, где он еще раз объявил о появлении молодой особы в его жизни. Причем она появилась на публике в откровенном наряде — коротком блестящем платье, оголяющем талию. Увидев ее, Лепс не устоял, решил вручить избраннице особый подарок — романтичную песню.

«Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива в свои 18!» — пел Лепс на концерте.

Сама же молодая девушка заняла VIP-зону, откуда она пристально следила за возлюбленным. Возможно, даже будущим мужем. Ведь СМИ уже давно пишут, что автор хита «Рюмка водки на столе» сделал ей предложение руки и сердца. Киба также выглядела очень счастливой, порой позволяя себе даже пританцовывать.

Стоит упомянуть, что еще до жаркого любовного выступления Лепса 18-летняя Киба говорила, что одна из ее целей на эту жизнь — это семья. Сам же певец заявлял, что молодая невестка еще не сообщила почтенной звезде заветное слово «Да!».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Григорий Лепс думает об отношения с молодой Авророй Кибе.