«Лежит на столе»: Орбан представил ЕС план урегулирования конфликта на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 451 0

Орбан направил Евросоюзу план по урегулированию конфликта на Украине

«Лежит на столе»: Орбан представил ЕС план урегулирования конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/R4924_italyphotopress

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Тема:
Спецоперация

Премьер Венгрии посетил с визитами Россию, Украину, Китай и США. Свою миссию он назвал мирной.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главам стран-членов Европейского союза план урегулирования конфликта на Украине по итогам миссии в Россию, Китай и США. Об этом сообщил его политический директор Балаж Орбан в беседе с газетой Magyar Nemzet.

«Речь идет о плане Орбана, который сейчас лежит на столе всех премьер-министров ЕС», — сказал он.

Отмечается, что Венгрия реалистично оценивает сложившуюся ситуацию на Украине. План основан на реальных целях по стабилизации положения. Балаж Орбан также подчеркнул: сегодня только Будапешт может вести переговоры со всеми сторонами конфликта на Украине.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Виктор Орбан в ходе визита в Москву излагал основные параметры своего видения урегулирования конфликта на Украине.

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Виктор Орбан прибыл 5 июля с делегацией в Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал посещение РФ следующим этапом мирной миссии, начало которой положила поездка в Киев 2 июля.

После поездки в Москву Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, где подвел итоги своего визита. Он подчеркнул, что отношение Путина к ситуации на Украине «существенно отличается от толкования» президента* Незалежной Владимира Зеленского.

По словам Орбана, Владимир Путин готов рассмотреть возможность прекращения огня, если это не будет использовано для передислокации и реорганизации украинских сил, а также на условиях, определенных во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС будет «игнорировать и деквалифицировать» инициативы Орбана за его поведение.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Спецоперация
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