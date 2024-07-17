«Доча, я в России!» — опубликовано видео с освобожденными из плена военными

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 125 0

Опубликовано видео с освобожденными из плена российскими военными

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Домой вернулись 95 бойцов.

Освобожденные российские бойцы возвращаются домой после обмена военнопленными между РФ и Украиной. Соответствующими кадрами поделились Минобороны страны.

На видео видны три автобуса с освобожденными военнослужащими — все пребывают в хорошем настроении, ведь знают, что скоро обнимутся с родными. Некоторые уже успели пообщаться по телефону с близкими.

«Доча, доча! Я в России! Скоро увидимся! Я люблю тебя, доча», — говорил один из бойцов.

Россия и Украина осуществили обмен военнопленными в формате 95 на 95. Посредником в переговорном процессе выступили ОАЭ.

Омбудсмен Татьяна Москалькова, в свою очередь, выразила бойцам поддержку, а также поблагодарила Минобороны и спецслужбы за проделанную работу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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