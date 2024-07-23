Группа спасателей ищет 12 туристов в горах Северной Осетии: «Малый запас воды»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 968 0

МЧС: в горах Северной Осетии потерялись 12 туристов, десять из них — дети

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Путешественники вышли на маршрут еще 20 июля, на их поиски отправлены две группы спасателей.

Туристическая группа из 12 человек, десять из которых — дети, заблудилась в горах Северной Осетии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что туристы из города Долгопрудный зарегистрировались в МЧС и вышли на маршрут 20 июля, после чего потерялись в Алагирском районе. В составе группы — десять детей в возрасте от 14 до 17 лет.

По данным источника 5-tv.ru, точное местонахождение туристов уже установлено, группу обнаружили в районе перевала Ход. Все участники похода живы и чувствуют себя хорошо.

По словам руководителя группы Татьяны Садыковой, с которой удалось связаться 5-tv.ru, оснований для беспокойства нет.

«У группы все хорошо, все живы-здоровы. Мы сейчас находимся в палатках, сыты, покормлены. Мы находимся на перевале. Группа не заблудилась! Мы четко знаем, где мы, у нас есть GPS-навигатор, карта. У нас все в порядке. Единственное, что мы не рассчитали немножко с водой. У нас сейчас малый запас воды, поэтому мы позвонили спасателям и попросили воды. Завтра мы утром встаем и уже выходим в поселок», — сообщила руководитель группы.

На помощь туристам отправлены две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС в количестве восьми человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Якутии нашли обломки пропавшего на днях вертолета Robinson R44II с телами пилота и трех пассажиров.

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