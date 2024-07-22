Кровля здания частично обрушилась в результате пожара в центре Москвы

Двухэтажное здание загорелось в центре Москвы на Большом Сухаревском переулке. Видео с места попало в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах видно, что крыша здания частично обрушилась в результате пожара. Данную информацию подтвердили в МЧС России.

К настоящему часу столичные огнеборцы сумели ликвидировать открытое горение. Сообщалось, что огонь охватил 100 квадратных метров. Для тушения были привлечены около 40 человек, а также 17 единиц техники.

Известно, что людей из здания удалось своевременно эвакуировать. О пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли и один пострадал в квест-комнате в Махачкале во время пожара. После инцидента был задержан аниматор. По предварительной версии, ЧП случилось из-за ошибки сотрудника увеселительного заведения.

Что известно о гибели участниц квеста в Махачкале — читайте в матераиле.