«Он зол»: в Германии считают, что Байден может нанести ядерный удар по России

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 158 0

Немецкий бизнесмен Дотком: Байден может нанести ядерный удар по России

«Он зол»: в Германии считают, что Байден может нанести ядерный удар по России

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Тема:
Выборы президента США 2024

Что может толкнуть президента США на беспрецедентные меры?

Президент США Джо Байден может пойти ва-банк после отказа в участии в выборах, в том числе — запустить ядерные ракеты в сторону России. С таким мнением выступил немецкий бизнесмен Ким Дотком в социальной сети X.

«Он зол. Партия его предала, СМИ его принижали, спонсоры бросили его, весь мир смеется над ним», — объяснил свою позицию предприниматель.

Дотком подчеркнул, что у Байдена будут ключи от запуска «ядерного чемоданчика» до января следующего года, и в теории он действительно может ими воспользоваться.

Ведь, по мнению бизнесмена, победа над РФ для действующего президента Штатов должна была оказаться чем-то вроде наследия, а в итоге он с «треском провалился». И, чтобы хоть поставить заглушить обиду, может уйти «с грохотом».

Действующий глава Белого дома Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки 21 июля. Последний раз подобный случай произошел в США еще в прошлом веке. В 1968 году такое же решение принял 36-й президент Штатов Линдон Джонсон.

Ранее 5-tv.ru писал, чем обернется для ВСУ выход Джо Байдена из президентской гонки за пост президента США.

Тема:
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