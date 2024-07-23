«Он зол»: в Германии считают, что Байден может нанести ядерный удар по России

Немецкий бизнесмен Дотком: Байден может нанести ядерный удар по России
Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP
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Что может толкнуть президента США на беспрецедентные меры?
Президент США Джо Байден может пойти ва-банк после отказа в участии в выборах, в том числе — запустить ядерные ракеты в сторону России. С таким мнением выступил немецкий бизнесмен Ким Дотком в социальной сети X.
«Он зол. Партия его предала, СМИ его принижали, спонсоры бросили его, весь мир смеется над ним», — объяснил свою позицию предприниматель.
Дотком подчеркнул, что у Байдена будут ключи от запуска «ядерного чемоданчика» до января следующего года, и в теории он действительно может ими воспользоваться.
Ведь, по мнению бизнесмена, победа над РФ для действующего президента Штатов должна была оказаться чем-то вроде наследия, а в итоге он с «треском провалился». И, чтобы хоть поставить заглушить обиду, может уйти «с грохотом».
Действующий глава Белого дома Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки 21 июля. Последний раз подобный случай произошел в США еще в прошлом веке. В 1968 году такое же решение принял 36-й президент Штатов Линдон Джонсон.
Ранее 5-tv.ru писал, чем обернется для ВСУ выход Джо Байдена из президентской гонки за пост президента США.
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