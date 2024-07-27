Кеннеди-младший планирует закупить биткоины в случае избрания президентом
Кеннеди-младший: в США необходимо создать резерв из 4 миллионов биткоинов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Политик планирует потратить на это 615 миллиардов долларов.
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в случае своей победы на выборах президента Штатов намерен закупить биткоины (BTC), чтобы их резерв составлял четыре миллиона. Об этом сообщает издание Crypto News Flash.
«Биткоин — честная валюта… Все зафиксировано в реестре, все децентрализовано, и именно это нам нужно сделать с демократией», — заявил политик.
Он намерен закупить криптовалюту на сумму 615 миллиардов долларов. В случае победы Кеннеди-младший взял на себя обязательство убедить в их приобретении Федеральную резервную систему США.
Кроме того, кандидат в президенты намерен отменить налог на прибыль, если капитал будет в битконах.
Компания Кеннеди-младшего направлена на использовании криптовалюты, чтобы укрепить экономическое положение США.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший уверен, что Дональд Трамп победит на выборах.
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