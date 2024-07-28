Праздничный салют ко Дню Военно-морского флота в Петербурге — видео

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 4 121 0

Праздничный салют ко Дню Военно-морского флота проходит в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

Небо над Невой озарилось огнями грандиозного фейерверка.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Завершение Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге получилось не менее эффектным, чем его начало. Гости и жители Северной столицы собрались на набережных и мостах, чтобы посмотреть на красочный салют.

В честь праздника салют будет запущен с территории Петропавловской крепости — в 22:30 по московскому времени небо над Невой озарится огнями грандиозного фейерверка.

Еще одна традиция Дня Военно-морского флота в Северной столице — зажжение Ростральных колонн. Огромные факелы на них зажигают только по особенным поводам — 28 июля россиянам посчастливилось наблюдать за этим дважды. Первый раз их зажгли во время парада в десять часов утра. Второй раз это случился в 21:00. Огонь будет гореть на протяжении двух с половиной часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота на параде в Санкт-Петербурге.

Тема:
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