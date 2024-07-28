Праздничный салют ко Дню Военно-морского флота проходит в Петербурге
Фото, видео: 5-tv.ru
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Небо над Невой озарилось огнями грандиозного фейерверка.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Завершение Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге получилось не менее эффектным, чем его начало. Гости и жители Северной столицы собрались на набережных и мостах, чтобы посмотреть на красочный салют.
В честь праздника салют будет запущен с территории Петропавловской крепости — в 22:30 по московскому времени небо над Невой озарится огнями грандиозного фейерверка.
Еще одна традиция Дня Военно-морского флота в Северной столице — зажжение Ростральных колонн. Огромные факелы на них зажигают только по особенным поводам — 28 июля россиянам посчастливилось наблюдать за этим дважды. Первый раз их зажгли во время парада в десять часов утра. Второй раз это случился в 21:00. Огонь будет гореть на протяжении двух с половиной часов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота на параде в Санкт-Петербурге.
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