Владимир Титов покинул пост первого заместителя главы МИД России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 122 0

Соответствующий документ подписал президент.

Владимир Титов покинул пост первого заместителя главы МИД России

Фото: © РИА Новости

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Владимир Титов освобожден от должности первого заместителя главы МИД России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ об освобождения Титова с должности вступает в силу со дня его опубликования.

Владимир Титов курировал в МИД административные вопросы и те, что связаны с отношениями между Россией и европейскими странами. В системе министерства иностранных дел Титов работает с 1980 года, до этого окончив МГИМО и изучив английский и шведский языки.

Титов работал и за рубежом — был советником-посланником посольства России в Швеции, директором Второго Европейского департамента, а также послом России в Болгарии. Должность заместителя главы МИД занимал с 2005 по 2013 год, затем был назначен первым заместителем министра иностранных дел России.

Причины освобождения Титова с должности не называются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители задержали бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

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