Суд в Москве арестовал сына бизнесмена Бажаева на два месяца

Суд в Москве арестовал сына бизнесмена Мусы Бажаева — Тимура — на два месяца по делу о нападении на полицейского. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По данным следствия, Бажаев попытался пройти на территорию охраняемого Олимпийского комплекса «Лужники», минуя зону досмотра. Это заметили представители полиции, после чего Бажаев покрыл сотрудников правопорядка бранью, а затем напал на них.

Мужчину задержали, а затем ему предъявили обвинения по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти — Бажаеву может грозить до десяти лет лишения свободы. Сейчас же суд избрал в отношении Тимура Бажаева меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 сентября.

Отцом 23-летнего мужчины выступает бизнесмен Муса Бажаев, который владеет бизнесом по нефтедобыче, текстилю и строительства. Среди прочего, он выступает президентом и совладельцем концерна «Группа Альянс».

Ранее 5-tv.ru показал кадры драки Тимура Бажаева с правоохранительными органами в Москве.