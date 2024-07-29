Суд в Москве арестовал сына бизнесмена Бажаева на два месяца

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 137 0

Молодой человек применил насилие в отношении полицейского.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Суд в Москве арестовал сына бизнесмена Мусы Бажаева — Тимура — на два месяца по делу о нападении на полицейского. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По данным следствия, Бажаев попытался пройти на территорию охраняемого Олимпийского комплекса «Лужники», минуя зону досмотра. Это заметили представители полиции, после чего Бажаев покрыл сотрудников правопорядка бранью, а затем напал на них.

Мужчину задержали, а затем ему предъявили обвинения по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти — Бажаеву может грозить до десяти лет лишения свободы. Сейчас же суд избрал в отношении Тимура Бажаева меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 сентября.

Отцом 23-летнего мужчины выступает бизнесмен Муса Бажаев, который владеет бизнесом по нефтедобыче, текстилю и строительства. Среди прочего, он выступает президентом и совладельцем концерна «Группа Альянс».

Ранее 5-tv.ru показал кадры драки Тимура Бажаева с правоохранительными органами в Москве.

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