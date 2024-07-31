Уничтожили в ходе штурма: посол Ирана в РФ сообщил о гибели детей и внуков Хании

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Посол Ирана в России сообщил о гибели детей и внуков Хании

Уничтожили в ходе штурма: посол Ирана в РФ сообщил о гибели детей и внуков Хании

Фото: www.globallookpress.com / Momen Faiz

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские войска убили 12 родственников главы политбюро ХАМАС.

В секторе Газа израильские войска уничтожили 12 родственников главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, среди которых были его дети и внуки. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в разговоре с ТАСС.

«Сионисты в ходе недавнего штурма целенаправленно уничтожили в Газе более 12 человек из числа членов семьи господина Хании, включая его детей и малолетних внуков», — заявил он.

Кроме того, Джалали выразил уверенность, что террористические действия не смогут повлиять на желание палестинского народа освободить оккупированные земли.

Ранее стало известно, что Исмаил Хания погиб в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Хания был одним из главных политических лидеров ХАМАС. Он отвечал за дипломатию, в том числе за переговорный процесс по сектору Газа.

Хания находился в Иране по случаю инаугурации нового президента республики Масуда Пезешкиана.

Перед церемонией они успели провести переговоры в Тегеране. Буквально через несколько часов резиденцию Хании атаковали. Вместе с ним погиб его телохранитель. Тегеран тут же начал расследование. В Иране объявили трехдневный траур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле и МИД отреагировали на гибель главы политбюро ХАМАС.

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