Уничтожили в ходе штурма: посол Ирана в РФ сообщил о гибели детей и внуков Хании
Посол Ирана в России сообщил о гибели детей и внуков Хании
Фото: www.globallookpress.com / Momen Faiz
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Израильские войска убили 12 родственников главы политбюро ХАМАС.
В секторе Газа израильские войска уничтожили 12 родственников главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, среди которых были его дети и внуки. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в разговоре с ТАСС.
«Сионисты в ходе недавнего штурма целенаправленно уничтожили в Газе более 12 человек из числа членов семьи господина Хании, включая его детей и малолетних внуков», — заявил он.
Кроме того, Джалали выразил уверенность, что террористические действия не смогут повлиять на желание палестинского народа освободить оккупированные земли.
Ранее стало известно, что Исмаил Хания погиб в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Хания был одним из главных политических лидеров ХАМАС. Он отвечал за дипломатию, в том числе за переговорный процесс по сектору Газа.
Хания находился в Иране по случаю инаугурации нового президента республики Масуда Пезешкиана.
Перед церемонией они успели провести переговоры в Тегеране. Буквально через несколько часов резиденцию Хании атаковали. Вместе с ним погиб его телохранитель. Тегеран тут же начал расследование. В Иране объявили трехдневный траур.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле и МИД отреагировали на гибель главы политбюро ХАМАС.
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