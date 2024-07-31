Аятолла Хаменеи отдал приказ атаковать Израиль в ответ на убийство Хании

Второй верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ атаковать Израиль. Об этом сообщает газета New York Times (NYT), ссылаясь на три иранских источника.

В публикации добавили, что верховный лидер принял такое решение на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана в среду утром сразу после того, как стало известно об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Исмаил Хания погиб в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Хания был одним из главных политических лидеров ХАМАС. Он отвечал за дипломатию, в том числе за переговорный процесс по сектору Газа.

Глава политбюро находился в Иране по случаю инаугурации нового президента республики Масуда Пезешкиана.

Перед церемонией они успели провести переговоры в Тегеране. Буквально через несколько часов резиденцию Хании атаковали. Вместе с ним погиб его телохранитель. Тегеран тут же начал расследование. В Иране объявили трехдневный траур.

Представители ХАМАС после сообщения о гибели Исмаила Хания пообещали ответить на «трусливый акт» израильской стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Израиль после ударов по Бейруту и Тегерану.