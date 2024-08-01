Уголовное дело возбуждено после пожара в школе на Кубани

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На Кубани возбуждено уголовное дело после крупного пожара в строящейся школе

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю / mchs_kuban

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Огонь охватил две тысячи квадратных метров.

На Кубани возбуждено уголовное дело после крупного пожара, который вспыхнул в строящейся школе. Огонь охватил две тысячи квадратных метров, в основном на крыше. И к моменту полной ликвидации серьезно повредил здание, на постройку которого выделили больше 800 миллионов рублей.

Как сообщил губернатор Краснодарского края, предварительной причиной пожара стал «недосмотр на стройплощадке». Новую школу на тысячу с лишним учебных мест планировали открыть до конца года, но теперь сроки могут измениться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Махачкале задержан 33-летний владелец квест-клуба, где во время пожара погибли две девушки. Трагедия произошла из-за того, что в разгар игры аниматор попытался импровизировать, поджег свою перчатку и бросил ее на пол. Перчатка угодила на канистру с бензином, что мгновенно спровоцировало пожар.

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