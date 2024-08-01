Троих детей обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле

Троих детей вытащили из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает URA.RU.

«Спасатели кричали: девочки, пошевелитесь. Скажите что-нибудь. Анька! Полина!». И, кажется, нашли. Предварительно, живые», — сообщил журналист агентства.

Семьи пропавших девочек с радостью узнали, что их дети найдены. Ранее отец одной из девочек сообщал, что они уехали в сад, а дочь решила собрать друзей. Сейчас спасатели пытаются извлечь подростков из-под завалов.

Согласно последним данным, при обрушении дома пострадали 12 человек, из них шестеро детей. Двое значатся погибшими. На месте ЧП продолжают работать спасатели и разбирать завалы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Психологи ведомства оказывают необходимую помощь жильцам, оставшимся без крыши над головой. К поисково-спасательным работам привлечены шесть кинологических расчетов. Всего задействованы более 220 специалистов и 55 единиц техники. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. В гостиницах уже развернуты два пункта временного размещения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подъезд пятиэтажки рухнул в Нижнем Тагиле после взрыва газа.