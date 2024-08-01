Троих детей обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 14 0

На месте работают оперативные службы.

Троих детей обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле

Троих детей вытащили из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает URA.RU.

«Спасатели кричали: девочки, пошевелитесь. Скажите что-нибудь. Анька! Полина!». И, кажется, нашли. Предварительно, живые», — сообщил журналист агентства.

Семьи пропавших девочек с радостью узнали, что их дети найдены. Ранее отец одной из девочек сообщал, что они уехали в сад, а дочь решила собрать друзей. Сейчас спасатели пытаются извлечь подростков из-под завалов.

Согласно последним данным, при обрушении дома пострадали 12 человек, из них шестеро детей. Двое значатся погибшими. На месте ЧП продолжают работать спасатели и разбирать завалы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

Психологи ведомства оказывают необходимую помощь жильцам, оставшимся без крыши над головой. К поисково-спасательным работам привлечены шесть кинологических расчетов. Всего задействованы более 220 специалистов и 55 единиц техники. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. В гостиницах уже развернуты два пункта временного размещения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подъезд пятиэтажки рухнул в Нижнем Тагиле после взрыва газа.

Тема:
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
1 авг
Часть пятиэтажки рухнула в Нижнем Тагиле: что известно к этому часу
1 авг
Тело женщины извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
1 авг
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле — что известно к этому часу
1 авг
Ребенка вытащили из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
1 авг
«Дома больше нет»: как жители рухнувшей в Нижнем Тагиле пятиэтажки узнали о ЧП
1 авг
Под завалами дома в Нижнем Тагиле есть дети: «Поднимался по лестнице, когда рухнул подъезд»
1 авг
Девять человек могут быть под завалами рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле
1 авг
Трех человек спасли из-под завалов после обрушения подъезда в Нижнем Тагиле
1 авг
«Из-под завалов слышны крики»: подъезд пятиэтажки рухнул в Нижнем Тагиле после взрыва газа
1 авг
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
85.78
-0.33 92.85
-0.66
«Гармоничный аспект Луны и Меркурия»: как лучше провести 1 августа

Последние новости

20:49
Троих детей обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле
20:29
Путин подписал указы о помиловании 13 заключенных
20:15
ФСБ: восемь россиян возвращены на Родину
20:01
Нам в России враги не нужны: в Кремле ответили покинувшим страну гражданам
19:44
Белый дом назвал имена американцев, которых обменяли на российских заключенных
19:24
За шаг до смерти: у москвича вывалился кишечник из-за гигантской грыжи

Сейчас читают

Что изменится в жизни россиян с 1 августа
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
Жители Москвы и Петербурга пожаловались на сбой в работе YouTube
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака