Троих детей обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле
На месте работают оперативные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Троих детей вытащили из-под завалов жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает URA.RU.
«Спасатели кричали: девочки, пошевелитесь. Скажите что-нибудь. Анька! Полина!». И, кажется, нашли. Предварительно, живые», — сообщил журналист агентства.
Семьи пропавших девочек с радостью узнали, что их дети найдены. Ранее отец одной из девочек сообщал, что они уехали в сад, а дочь решила собрать друзей. Сейчас спасатели пытаются извлечь подростков из-под завалов.
Согласно последним данным, при обрушении дома пострадали 12 человек, из них шестеро детей. Двое значатся погибшими. На месте ЧП продолжают работать спасатели и разбирать завалы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Психологи ведомства оказывают необходимую помощь жильцам, оставшимся без крыши над головой. К поисково-спасательным работам привлечены шесть кинологических расчетов. Всего задействованы более 220 специалистов и 55 единиц техники. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. В гостиницах уже развернуты два пункта временного размещения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подъезд пятиэтажки рухнул в Нижнем Тагиле после взрыва газа.
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