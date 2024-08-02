«У меня есть любимый мужчина»: Волочкова снова влюбилась

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 8 0

Балерина Анастасия Волочкова скрывает личность своего мужчины

«У меня есть любимый мужчина»: Волочкова снова влюбилась

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Личность избранника балерина старается скрывать, чтобы ей не писали «недолюбленные» тетки.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова снова вступила в отношения. Об этом балерина заявила в интервью порталу PROZvezd.

По ее словам, она старается быть стройной и поддерживать свою фигуру, чтобы лучше выглядеть в глазах своего ухажера. Однако раскрывать его личность Волочкова не торопится, чтобы избежать новый волны обсуждения и критики в свою сторону.

«У меня есть любимый мужчина, но я не считаю нужным его показывать. Для чего? Чтобы его начали обсуждать? Знаете, мне часто пишут гадости. Это делают люди недалекие. Иногда смотрю на тех, кто это пишет, и вижу перед собой на фотографиях страшенных и недолюбленных теток, которые все никак не могут успокоиться», — сказала балерина.

Волочкова призналась, что для сохранения своей привлекательной фигуры она придерживается очень строгой диеты. Ее ежедневный рацион может состоять только из салатных листьев и вареного яйца всмятку. Однако иногда балерина позволяет себя побаловаться и поесть любимый суп том-ям, который ей готовит помощница.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасия Волочкова призналась, что много лет страдает крайне неприятным недугом.

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