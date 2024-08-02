Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Арины

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У девочки очень опасное заболевание легких. Болезнь ослабляет организм — он очень уязвим для инфекций.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказали о маленькой Арине, которая страдает от заболевания легких. Ей требуется специальный аппарат стоимостью более полутора миллионов рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили четыре миллиона 86 тысяч 105 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
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