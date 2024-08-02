«Для меня было честью»: Камала Харрис неожиданно назвала себя президентом

Камала Харрис оговорилась и назвала себя президентом США
Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz - CNP
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Публика встретила ее слова аплодисментами.
Американский вице-президент Камала Харрис оговорилась и назвала себя лидером США. Об этом сообщает Fox News.
Харрис выступала с речью на похоронах члена Палаты представителей Конгресса Шейлы Джексон Ли. Вице-президент решила отметить, что покойная была инициатором законопроекта, благодаря которому 19 июня в США стал официальным праздником освобождения рабов.
«Будучи сенатором США, я была горда стать его соавтором. А потом, будучи президентом… будучи вице-президентом, для меня было честью, вместе с нашим президентом Джо Байденом, стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли, когда наш президент подписывал ее законопроект», — оговорилась Харрис.
При этом наблюдавшие за ее речью люди взорвались криками и аплодисментами.
Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Главный противник Байдена, республиканец Доанльд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Камала Харрис уже собрала кругленькую сумму на свою предвыборную кампанию.
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