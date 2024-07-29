Камала Харрис уже собрала кругленькую сумму на свою предвыборную кампанию
На этой главному противнику Дональда Трампа в президентской гонке потребовалась неделя.
Фото: www.globallookpress.com / Kenny Holston - Pool via CNP
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Вице-президент США Камала Харрис, вступившая в президентскую гонку вместо действующего главы страны Джо Байдена, за неделю собрала 200 миллионов долларов на проведение предвыборной кампании. Об этом говорится в соответствующей публикации ее предвыборного штаба в социальной сети X.
В сообщении также отмечается, что более половины (66 процентов) средств из этой суммы поступили от американских граждан и компаний, делающих пожертвования впервые.
Кроме того, предвыборный штаб Харрис сообщил о привлечении к работе 170 тысяч волонтеров.
Ранее 5-tv.ru писал о новом кандидате в президенты США от демократов — что известно о Камале Харрис. В частности, после окончания университета и колледжа, Харрис начала работать в окружной прокуратуре округа Аламеда штата Калифорния. В 2003-м она была избрана окружным прокурором Сан-Франциско и проработала на этой должности до 2011-го. Победа на тех выборах сделала ее первой темнокожей женщиной в истории США, которая заняла этот пост.
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